Zidane et sa femme : Nouvelle vie après la rupture !

Après avoir décidé de rompre temporairement avec le monde du football en prenant sa retraite de joueur en 2006, Zinedine Zidane a donc changé de vie. Avant de passer ses diplômes afin de devenir entraîneur, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France en a profité pour prendre du bon temps aux côtés de sa femme et du reste de sa famille.

Après la finale de la Coupe du Monde 2006 perdue contre l'Italie et durant laquelle Zinedine Zidane avait été expulsé pour son tout dernier match en tant que joueur, le changement de vie a été radical pour le numéro 10. Zidane avait, comme prévu, rompu durant quelque temps avec le monde du football et s'était concentré sur sa vie de famille avec son épouse Véronique, avant d'enchaîner quelques années plus tard sur son diplôme d'entraîneur.

« Profiter de mes enfants, de ma femme... » En 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zinedine Zidane se confiait longuement sur cette nouvelle vie après la rupture avec le foot : « C’était de profiter de mes enfants, de ma femme, de ma famille. Je me suis régalé à emmener et aller chercher mes enfants à l’école, à prendre le petit déjeuner, faire le goûter avec eux. Vraiment, pendant deux ans, je me suis régalé à tout ça. Puis je me suis posé des questions sur la suite. J’ai réfléchi six mois, un an », explique-t-il.