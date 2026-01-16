Verratti de retour avec Dembélé et Vitinha : La discussion secrète au Qatar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été prochain, de nombreux joueurs du PSG vont partir pour les États-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde. Ayant quitté le club de la capitale en 2023, Marco Verratti lui, pourrait effectuer un retour tonitruant en équipe d’Italie, alors que des négociations secrètes en ce sens ont eu lieu au Qatar où il évolue.

D’ici quelques mois, de nombreux internationaux iront disputer la Coupe du monde aux États-Unis. Au PSG, quasiment tout l’effectif est concerné. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, et peut-être Warren Zaïre-Emery vont être concerné avec l’équipe de France.

Verratti vers un retour en Italie ? Les quatre Portugais du vestiaire parisien que sont Vitinha, Gonçalo Ramos, João Neves, et Nuno Mendes devront également être de la partie. Ancien coéquipier d’Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes, ou encore Achraf Hakimi, Marco Verratti lui aussi, pourrait finalement disputer ce mondial ! Comme le révèle RMC ce vendredi, l’ancien du PSG (2012-2023) a récemment eu des contacts avec le sélectionneur de l’Italie Gennaro Gattuso en ce sens.