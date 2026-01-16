Équipe de France : Zidane a déjà choisi ses premiers renforts !

Alexis Brunet

À la fin de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France connaitra un nouveau sélectionneur. Didier Deschamps a déjà affirmé il y a plusieurs mois qu’il allait quitter son poste et Zinédine Zidane serait le grand favori pour le remplacer. Des discussions existent d’ailleurs déjà avec la FFF et l’ancien coach du Real Madrid avance déjà sur la composition de son staff.

La Coupe du monde 2026 marquera un tournant majeur dans l’histoire de l’équipe de France. En effet, cela sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus, qui mettra donc fin à un mandat long de 14 ans.

Discussions confirmées avec Zidane Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite pour le successeur de Didier Deschamps, mais un nom brûle les lèvres : Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid rêve de prendre les rênes de l’équipe de France et, selon les informations de L’Équipe, des discussions secrètes existeraient entre la FFF et Zizou, preuve qu’il devrait bien récupérer le poste.