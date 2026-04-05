Un joueur passé par l’OM et le PSG a «raté une carrière» : La déclaration cash sur cette star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si tous ceux qui l’ont côtoyé ou affronté s’accordent à dire que son talent était indéniable, un joueur n’a pourtant pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir. Passé par l’OM et le PSG, le principal intéressé aurait pu faire beaucoup plus selon quelqu’un qui a eu l’occasion de jouer avec lui et qui estime qu’il a « raté une carrière ».

Passé par Bastia et le RC Lens, Vitorino Hilton prenait la direction de l’OM à l’été 2008. Une période remplie de succès pour Marseille, que l’ancien défenseur central ne devait pourtant pas rejoindre. À l’époque, il comptait retourner au Brésil, avant de changer d’avis en apprenant l’intérêt du club olympien.

Mercato - PSG : Un Parisien est parti à l’OM, cette trahison l’a changé pour le reste de sa vie https://t.co/iiKDhk2Xmx — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

«Quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer» « Lens est déjà un club extraordinaire. Mais ensuite, il y a un passage dans le plus grand club français. À l’époque, quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer. Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes. Puis mon agent m’appelle et me dit : “J’ai un club français qui est sur toi.” Je lui ai demandé le nom. Et quand il me l’a dit, là je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit : appelle le président et dis-lui que j’arrive la semaine prochaine », a expliqué Vitorino Hilton, dans un entretien accordé à FootMarseille.com.