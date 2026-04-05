Un joueur passé par l’OM et le PSG a «raté une carrière» : La déclaration cash sur cette star !

Si tous ceux qui l’ont côtoyé ou affronté s’accordent à dire que son talent était indéniable, un joueur n’a pourtant pas eu la carrière qu’il aurait dû avoir. Passé par l’OM et le PSG, le principal intéressé aurait pu faire beaucoup plus selon quelqu’un qui a eu l’occasion de jouer avec lui et qui estime qu’il a « raté une carrière ».
Passé par Bastia et le RC Lens, Vitorino Hilton prenait la direction de l’OM à l’été 2008. Une période remplie de succès pour Marseille, que l’ancien défenseur central ne devait pourtant pas rejoindre. À l’époque, il comptait retourner au Brésil, avant de changer d’avis en apprenant l’intérêt du club olympien.
«Quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer»
« Lens est déjà un club extraordinaire. Mais ensuite, il y a un passage dans le plus grand club français. À l’époque, quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer. Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes. Puis mon agent m’appelle et me dit : “J’ai un club français qui est sur toi.” Je lui ai demandé le nom. Et quand il me l’a dit, là je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit : appelle le président et dis-lui que j’arrive la semaine prochaine », a expliqué Vitorino Hilton, dans un entretien accordé à FootMarseille.com.
«Je pense que Ben Arfa a raté une carrière»
La même année, Hatem Ben Arfa débarquait lui aussi à l’OM, en provenance de l’OL. Par la suite, l’ancien international français (15 sélections) est aussi passé par l’OGC Nice ou bien le PSG, mais Vitorino Hilton estime qu’il n’a pas exploité tout son potentiel : « On est arrivés quasiment en même temps à Marseille. Je le voyais s’entraîner avec nous et je me suis dit : lui, il a vraiment un talent qu’il n’exploite pas à 100%. Je pense qu’il a raté une carrière. » À Marseille, le Brésilien a en revanche été impressionné par les qualités physiques de Djibril Cissé et Mamadou Niang. « Je n’ai pas beaucoup joué avec Djibril, contrairement à Mamadou. Mais physiquement, Djibril était impressionnant. C’était un véritable athlète », a ajouté Vitorino Hilton.