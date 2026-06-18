Un joueur de l'équipe de France s'est blessé, voilà le verdict !

Alexis Brunet

Après son succès contre le Sénégal, l’équipe de France prépare son prochain match dans cette Coupe du monde contre l’Irak, lundi à 23H. Les Bleus ont disputé une rencontre amicale mercredi et malheureusement Malo Gusto s’est blessé au pied lors d’un contact avec Lucas Digne. Heureusement, cela ne serait pas très grave pour le défenseur de Chelsea.

Mardi soir, l’équipe de France faisait son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Peu inspirés en première période, les Bleus ont fait la différence au retour des vestiaires et ils se sont finalement imposés 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola. Côté sénégalais, c’est le jeune attaquant du PSG Ibrahim Mbaye qui avait réduit le score.

Malo Gusto s’est blessé à l’entraînement Au lendemain de la rencontre face au Sénégal, l’équipe de France a disputé un match amical à l’entraînement, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Lors d’un contact avec Lucas Digne, Malo Gusto s’est malheureusement blessé, mais cela ne serait pas très grave à en croire les informations du journaliste Bertrand Latour, qui s’est exprimé sur Infosport+. « Malo Gusto s'est blessé en toute fin d'opposition hier (mercredi) soir lors d'un match amical sur un contact avec Lucas Digne. Il est touché au coup de pied, mais il n'y a rien de grave pour le joueur de Chelsea. »