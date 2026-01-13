Rupture brutale : Kylian Mbappé se fait clasher par une célébrité !

Amadou Diawara

Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone, Xabi Alonso a quitté sa fonction d'entraineur du Real Madrid. Sur son compte Instagram, Khabib Nurmagomedov - célèbre combattant de MMA - a poussé un énorme coup de gueule, s'en prenant à la bande à Kylian Mbappé.

Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin dernier, Xabi Alonso a déjà fait ses valises. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le départ de l'entraineur espagnol ce lundi en fin d'après-midi ; au lendemain de la finale de la Supercoupe d'Espagne perdue contre le FC Barcelone.

C'est terminé entre Xabi Alonso et le Real Madrid Sur Instagram, Khabib Nurmagomedov a réagi à l'annonce du départ de Xabi Alonso au Real Madrid. Révolté, le célèbre combattant de MMA s'en est pris à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers.