Rupture brutale : Kylian Mbappé se fait clasher par une célébrité !

Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone, Xabi Alonso a quitté sa fonction d'entraineur du Real Madrid. Sur son compte Instagram, Khabib Nurmagomedov - célèbre combattant de MMA - a poussé un énorme coup de gueule, s'en prenant à la bande à Kylian Mbappé.
Arrivé sur le banc du Real Madrid le 1er juin dernier, Xabi Alonso a déjà fait ses valises. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le départ de l'entraineur espagnol ce lundi en fin d'après-midi ; au lendemain de la finale de la Supercoupe d'Espagne perdue contre le FC Barcelone.
C'est terminé entre Xabi Alonso et le Real Madrid
Sur Instagram, Khabib Nurmagomedov a réagi à l'annonce du départ de Xabi Alonso au Real Madrid. Révolté, le célèbre combattant de MMA s'en est pris à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers.
«Ils l’ont viré à cause de ces enfants gâtés»
« Que ce soit à la salle de sport ou sur le terrain, peu importe qu’il s’agisse de boxeurs ou de footballeurs, vous êtes responsable en tant qu’entraîneur. Mais si votre équipe dégage une telle aura, que certains joueurs ne répondent pas à vos exigences, alors vous êtes clairement sur une mauvaise voie. Je pense qu’Alonso fait partie des trois meilleurs entraîneurs actuels. Si cette équipe ne fonctionne pas bien avec lui, il faut changer les joueurs, pas l’entraîneur. Je suis tout simplement certain qu’aucun entraîneur ne peut gérer un effectif comme celui du Real Madrid. Il faut se débarrasser des joueurs imprévisibles. Il n’y a rien de tel que la loyauté. Il y a un an, ils le suppliaient. Maintenant, ils l’ont viré, à cause de ces enfants gâtés. Xabi, tu es le meilleur », a pesté Khabib Nurmagomedov.