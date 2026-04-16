Problème avec Kylian Mbappé qui ne défend pas ? Daniel Riolo apporte la solution

Amadou Diawara

Comme il l'a reconnu lui-même, Kylian Mbappé a beaucoup de progrès à faire sur le plan défensif. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur le sujet. Et le journaliste de RMC Sport a apporté une solution pour que le défaut de Kylian Mbappé ne soit plus un problème pour ses équipes.

Invité par Aurélien Tchouameni pour être dans le dernier numéro de The Bridge, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son point faible sur les terrains : son travail défensif. « C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins, et on me le reproche souvent. Ça ne me dérange pas, car ce sont des critiques constructives. C'est vrai que je suis un joueur qui défend moins et ça peut être un problème. Il y a des choses positives que tu fais pour l'équipe et des choses négatives. Si tout le monde était parfait, le football serait bien ennuyeux », avait reconnu l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France.

Kylian Mbappé : Ça rappelle une polémique impliquant Zinedine Zidane https://t.co/DRN05uraSy — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Soit tu construis l’équipe en acceptant ce qu’il est» Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a lâché ses vérités sur les efforts insuffisants de Kylian Mbappé sur le plan défensif, apportant une solution à ses entraineurs. « Le problème a une solution simple. Soit tu construis l’équipe en acceptant ce qu’il est, et tu fais en sorte que l’équipe joue d’une façon pour que ce qui est un défaut chez lui soit compensé par le nombre de buts qu’il va te mettre. Soit tu te dis : "je suis un entraineur qui n’est pas capable d’avoir un joueur pareil, j’assume". Luis Enrique ne veut pas de joueur de ce type-là, il y a des entraîneurs qui en veulent », a affirmé le journaliste de RMC Sport.