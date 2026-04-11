«Personne n'a compris !» : Mbappé attaqué en plein match, il y a eu du sang !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des images qui ont le mérite d'attirer l'attention. Kylian Mbappé n'a pas fait parler de lui pour un but marqué face à Gérone vendredi soir mais pour une tout autre chose. Un visage ensanglanté pour l'attaquant star du Real Madrid à la suite d'un contact avec un adversaire. Ce qui a fait sortir de ses gonds son entraîneur.

Sale soirée pour le Real Madrid. Six jours après sa défaite à Majorque (1-2), l'équipe d'Alvaro Arbeloa n'a pas pu mieux faire que se contenter du point du match nul lors de la visite de Gérone au Santiago Bernabeu (1-1). Pour le quatrième match consécutif, Kylian Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets, une première depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2024. Pire, Mbappé a pris un mauvais coup aux retombées visuellement assez spectaculaires.

Real Madrid wanted a penalty for this incident involving Kylian Mbappe 😳 pic.twitter.com/DWOSci0pyD — ESPN UK (@ESPNUK) April 11, 2026

Visage ensanglanté pour Kylian Mbappé A l a 88ème minute de jeu, Kylian Mbappé était au duel avec un joueur de Gérone à l'entrée de la surface avant de se prendre un coup au visage involontaire de l'adversaire. Résultat ? Le numéro 10 du Real Madrid s'est retrouvé avec la figure ensanglantée. Pas de faute sifflée par l'arbitre central ni d'intervention de la VAR. De quoi faire enrager Alvaro Arbeloa en conférence de presse d'après-match. « Mbappé s'est retrouvé ensanglanté, est-ce que vous comprenez que personne ne prévient l'arbitre depuis le centre VAR ? Non, bien sûr que je ne comprends pas, personne ne le comprend ».