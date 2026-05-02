Mercato - Barcelone : Jules Koundé sur le départ, les deux destinations possibles pour lui cet été

Alexis Brunet

Arrivé en provenance du FC Séville en 2022, Jules Koundé pourrait quitter le FC Barcelone cet été. En effet, le club espagnol ne serait pas contre une grosse vente afin de se donner plus de marge sur le marché des transferts et le Français pourrait donc être concerné. Le joueur de l’équipe de France possède une belle cote en Angleterre où deux équipes pourraient être intéressées par ses services.

Actuellement, le FC Barcelone se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion. Le club espagnol est en tête de la Liga, avec onze points d’avance sur le Real Madrid à cinq journées de la fin. Un potentiel titre qui pourrait être le dernier pour Jules Koundé, car le Français, arrivé en 2022 en Catalogne, pourrait la quitter cet été.

Le FC Barcelone veut réaliser une grosse vente cet été Une fois le championnat terminé, le FC Barcelone devra s’atteler à son mercato estival et cela ne sera encore une fois pas simple. En proie à des difficultés financières, le club espagnol ne peut pas faire ce qu’il veut et dans ce sens un transfert pourrait avoir lieu. Selon les informations de L’Équipe, les Blaugrana ne seraient pas contre une grosse vente cet été pour avoir plus de marge de manœuvre et Jules Koundé fait partie des joueurs pour qui une potentielle offre perçue comme très satisfaisante pourrait faire mouche et entraîner le départ de Catalogne du Français.