Scandale avec trois joueurs du PSG ? Daniel Riolo s’emporte et pousse un coup de gueule : «C’est n’importe quoi»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'UNP a révélé jeudi soir les nommés pour les prix à remettre en fin de saison dans les différentes catégories, et notamment celui de meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et João Neves font partie des joueurs concernés, et Daniel Riolo estime que la présence des trois joueurs du PSG est scandaleuse puisqu'ils n'ont rien de révélations selon lui.

Le PSG va-t-il une nouvelle fois rafler de nombreux titres lors de la cérémonie des Trophées UNFP, qui se tiendra le 11 mai prochain ? Ousmane Dembélé ainsi que Vitinha et Nuno Mendes ont notamment été nommés dans pour le titre de meilleur joueur de la saison 2025-2026 en Ligue 1 (aux côtés de Mason Greenwood et Florian Thauvin), et Luis Enrique fait bien sûr partie des lauréats pour celui de meilleur entraîneur (avec Pierre Sage, Paulo Fonseca, Olivier Pantaloni et Bruno Génésio). Mais le PSG fait surtout débat au niveau de la catégorie meilleur espoir...

« C'est complètement stupide » Warren Zaïre-Emery, João Neves ainsi que Désiré Doué sont nommés dans cette catégorie, un choix qui s'apparente à un pur scandale aux yeux de Daniel Riolo. Jeudi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le célèbre consultant a expliqué en quoi les trois joueurs du PSG n'avaient rien à faire dans cette catégorie : « Comment il peut y avoir Doué? Ça fait trois ans qu'il est là. Ce n'est pas possible ça. C'est complètement stupide. Espoir, c'est le mec que tu ne connais pas où tu l'as vu cette année et il explose. Neves, il est champion d'Europe, en quoi c'est un espoir? Zaïre-Emery, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est n'importe quoi », a sèchement lâché Riolo.