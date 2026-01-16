«Pas le choix», Zidane raconte la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de relever un nouveau challenge à l'été 2001 après cinq ans passés du côté de la Juventus Turin, Zinedine Zidane a finalement signé au Real Madrid pour 80M€. Cette séparation avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, et Zidane s'est longuement confié sur l'aspect financier de ce feuilleton.

C'est une séparation qui avait fait du bruit sur le marché des transferts, puisqu'il s'agissait de la plus grosse opération de l'histoire du mercato à cette époque : en 2001, Zinedine Zidane quittait la Juventus Turin pour s'engager avec le Real Madrid. Montant du deal : 80M€, et l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France s'apprêtait donc à franchir un cap avec ce transfert.

« Oh, c’est le prix d’un Airbus ! » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane se confiait sur les coulisses de ce transfert au Real Madrid et sa séparation avec la Juve : « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire) », expliquait le numéro 10 tricolore.