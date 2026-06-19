Ousmane Dembélé : «La dinguerie» qui choque le vestiaire de l’équipe de France

L'équipe de France a soigné son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 mardi dans le New Jersey. Face au Sénégal, le groupe entraîné par Didier Deschamps a empoché ses trois premiers points de cette phase de poules dans le Groupe I (3-1). Cependant, Ousmane Dembélé n'a pas brillé dans cette confrontation. Pas de quoi faire vaciller son statut en interne comme Aurélien Tchouaméni a tenu à le rappeler.
Une première réussie. Plus que deux avant d'éventuellement passer à la phase à élimination directe du Mondial 2026. Mardi, l'équipe de France a su renverser le Sénégal au terme d'un match disputé au MetLife Stadium (3-1). Et ce, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et du premier but de Bradley Barcola en Coupe du monde. Ousmane Dembélé a évolué derrière Mbappé avant d'être rebasculé sur le côté droit en seconde période.
«Il met tout le monde à l'aise»
Le Ballon d'or 2025 a donné quelques ballons dans la zone de vérité à Mbappé sans que le capitaine des Bleus ne réussisse à concrétiser les occasions. Bien que son rendement soit critiqué en équipe de France, le champion du monde 2018 conserve le même statut auprès de ses coéquipiers au vu des propos tenus par Aurélien Tchouaméni pour Hopper. « Ah Dembouz c'est Dembouz hein... Déjà c'est un élément grave important pour l'équipe. C'est le gars qui rigole le plus, il met tout le monde à l'aise, le matin il est toujours de bonne humeur ».
«C'est une chance d'avoir un Ballon d'or dans son équipe. Je ne sais pas si les gens s'en rendent comptent»
« Et sur le terrain, il fait le lien entre le milieu et l'attaque. C'est un leader de notre équipe. C'est une chance d'avoir un Ballon d'or dans son équipe. Je ne sais pas si les gens s'en rendent comptent. C'est une dinguerie ». a tenu à rappeler le milieu de terrain de l'équipe de France à ceux qui sont susceptibles d'avoir la critique facile à l'égard d'Ousmane Dembélé pour ses récentes performances en équipe de France.