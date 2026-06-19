Ousmane Dembélé : «La dinguerie» qui choque le vestiaire de l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a soigné son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 mardi dans le New Jersey. Face au Sénégal, le groupe entraîné par Didier Deschamps a empoché ses trois premiers points de cette phase de poules dans le Groupe I (3-1). Cependant, Ousmane Dembélé n'a pas brillé dans cette confrontation. Pas de quoi faire vaciller son statut en interne comme Aurélien Tchouaméni a tenu à le rappeler.

Une première réussie. Plus que deux avant d'éventuellement passer à la phase à élimination directe du Mondial 2026. Mardi, l'équipe de France a su renverser le Sénégal au terme d'un match disputé au MetLife Stadium (3-1). Et ce, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et du premier but de Bradley Barcola en Coupe du monde. Ousmane Dembélé a évolué derrière Mbappé avant d'être rebasculé sur le côté droit en seconde période.

«Il met tout le monde à l'aise» Le Ballon d'or 2025 a donné quelques ballons dans la zone de vérité à Mbappé sans que le capitaine des Bleus ne réussisse à concrétiser les occasions. Bien que son rendement soit critiqué en équipe de France, le champion du monde 2018 conserve le même statut auprès de ses coéquipiers au vu des propos tenus par Aurélien Tchouaméni pour Hopper. « Ah Dembouz c'est Dembouz hein... Déjà c'est un élément grave important pour l'équipe. C'est le gars qui rigole le plus, il met tout le monde à l'aise, le matin il est toujours de bonne humeur ».