Ousmane Dembélé fait son cinéma, la star du PSG arrive sur Netflix !

Le Paris Saint-Germain a une star au sein de son effectif en la personne d'Ousmane Dembélé. Doté d'une popularité qui n'a fait que croître depuis la saison dernière et l'obtention du Ballon d'or, le champion du monde tricolore n'a jamais dissimulé son amour pour certaines séries anglaises comme The Last Kingdom. Cette fois-ci, Netflix lui a proposé un rôle pour la promotion d'un géant de la télévision britannique...
Ce vendredi 20 mars, c'est le jour tant attendu par toute une fan base. Comme annoncé depuis quelque temps, un long-métrage dérivé d'une série britannique à succès est disponible sur la plateforme Netflix. Peaky Blinders, programme de six saisons de la BBC composé de 36 épisodes entre septembre 2013 et avril 2022 a eu le droit à son film nommé : L'immortel.
Netflix fait appel à Ousmane Dembélé pour la promotion du film Peaky Blinders
Dans le cadre de la promotion du film, Netflix a fait appel à un homme qui a donné le tournis à la défense d'Aston Villa la saison dernière avec une passe décisive à chaque manche des quarts de finale de la Ligue des champions : Ousmane Dembélé. Face à l'équipe de Birmingham où se déroule l'intrigue de la série, Dembouz a été à son aise quand bien même le PSG s'était fait de grosses frayeurs au retour à Villa Park (2-3). Et en l'honneur du film issu de la série Peaky Blinders, Ousmane Dembélé s'est mis en scène dans un spot publicitaire avec l'attirail complet de l'organisation des Peaky Blinders.
Ousmane Dembélé se la joue Tommy Shelby
Attendu par son ami de toujours Moustapha Diatta qui a joué son chauffeur, « Ousmane Shelby » comme il semble être appelé au vu de la plaque d'immatriculation du véhicule typique anglais en référence au protagoniste joué par Cillian Murphy : Thomas « Tommy » Shelby, se rend en voiture à un endroit particulier comme l'atteste l'échange entre les deux hommes : « On va où boss ? », a lancé Diatta à Dembélé dans son personnage, « tu sais très bien où on doit aller ». Un premier pas dans le monde du cinéma ?