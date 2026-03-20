Ousmane Dembélé fait son cinéma, la star du PSG arrive sur Netflix !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a une star au sein de son effectif en la personne d'Ousmane Dembélé. Doté d'une popularité qui n'a fait que croître depuis la saison dernière et l'obtention du Ballon d'or, le champion du monde tricolore n'a jamais dissimulé son amour pour certaines séries anglaises comme The Last Kingdom. Cette fois-ci, Netflix lui a proposé un rôle pour la promotion d'un géant de la télévision britannique...

Ce vendredi 20 mars, c'est le jour tant attendu par toute une fan base. Comme annoncé depuis quelque temps, un long-métrage dérivé d'une série britannique à succès est disponible sur la plateforme Netflix. Peaky Blinders, programme de six saisons de la BBC composé de 36 épisodes entre septembre 2013 et avril 2022 a eu le droit à son film nommé : L'immortel.

Netflix fait appel à Ousmane Dembélé pour la promotion du film Peaky Blinders Dans le cadre de la promotion du film, Netflix a fait appel à un homme qui a donné le tournis à la défense d'Aston Villa la saison dernière avec une passe décisive à chaque manche des quarts de finale de la Ligue des champions : Ousmane Dembélé. Face à l'équipe de Birmingham où se déroule l'intrigue de la série, Dembouz a été à son aise quand bien même le PSG s'était fait de grosses frayeurs au retour à Villa Park (2-3). Et en l'honneur du film issu de la série Peaky Blinders, Ousmane Dembélé s'est mis en scène dans un spot publicitaire avec l'attirail complet de l'organisation des Peaky Blinders.