Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé : Le duo de choc qui fait rêver l'After Foot !

Ce jeudi soir, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont retrouvés en équipe de France. En effet, les deux stars tricolores ont été alignées d'entrée face au Brésil. Alors qu'Ousmane Dembélé a fait une passe décisive à Kylian Mbappé, un ancien joueur des Bleus s'est prononcé sur leur duo dans l'émission l'After Foot.
Ce jeudi soir, l'équipe de France a battu le Brésil en match amical. Titularisé par Didier Deschamps, Kylian Mbappé a ouvert le score, et ce, grâce à une offrande d'Ousmane Dembélé. Alors que le capitaine des Bleus était très en jambe, Samuel Umtiti n'a pas tari d'éloges à son égard.
«Les deux s'entendent très bien»
« Kylian Mbappé ? C'est bien de le voir avec ce genre d'attitude. C'est un leader. On a vu des courses, et à certains moments, on pouvait se demander s'il allait tenir. Mais tenir plus d'une mi-temps à ce niveau-là, en aidant ses coéquipiers, en revenant... et j'ai envie de revenir aussi sur son but. Kylian, c'est ce qu'on lui demande : des appels comme ça. On sait qu'il a la capacité en deux trois pas d'être devant et au final de finir comme il le fait. Je pense que l'équipe de France doit exactement se servir de ce genre d'action là pour répéter lors de la Coupe du Monde », s'est enflammé Samuel Umtiti, présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir.
«Je ne pense pas qu'il y ait ce problème de pouvoir»
Dans la foulée, Samuel Umtiti a lâché ses vérités sur le duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé. « Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé peuvent se partager le pouvoir en équipe de France ? Les deux s'entendent très bien, donc je ne pense pas qu'il y ait ce problème de pouvoir. Dans le jeu, c'est vrai qu'Ousmane n'a pas du tout la même position qu'au PSG, et même, quand on parle du pressing, ce n'est pas du tout le même. Là, il doit s'adapter, sur un côté, ce ne sont pas les mêmes efforts non plus. Il va devoir accepter de le faire tout le temps. Il a pris quand même en maturité, et il sait que sur une compétition qu'il a déjà vécue, t'as quelques matchs réellement pour faire ce genre d'efforts là pour peut-être avoir une récompense à la fin », a jugé l'ancien défenseur central de l'équipe de France sur les ondes de RMC Sport.