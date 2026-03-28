Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé : Le duo de choc qui fait rêver l'After Foot !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont retrouvés en équipe de France. En effet, les deux stars tricolores ont été alignées d'entrée face au Brésil. Alors qu'Ousmane Dembélé a fait une passe décisive à Kylian Mbappé, un ancien joueur des Bleus s'est prononcé sur leur duo dans l'émission l'After Foot.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a battu le Brésil en match amical. Titularisé par Didier Deschamps, Kylian Mbappé a ouvert le score, et ce, grâce à une offrande d'Ousmane Dembélé. Alors que le capitaine des Bleus était très en jambe, Samuel Umtiti n'a pas tari d'éloges à son égard.

«Même Kylian Mbappé ne fait pas ça» : Il dévoile le joueur le plus fort avec qui il a joué (et son nom va vous étonner) https://t.co/ydGYPbJshF — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Les deux s'entendent très bien» « Kylian Mbappé ? C'est bien de le voir avec ce genre d'attitude. C'est un leader. On a vu des courses, et à certains moments, on pouvait se demander s'il allait tenir. Mais tenir plus d'une mi-temps à ce niveau-là, en aidant ses coéquipiers, en revenant... et j'ai envie de revenir aussi sur son but. Kylian, c'est ce qu'on lui demande : des appels comme ça. On sait qu'il a la capacité en deux trois pas d'être devant et au final de finir comme il le fait. Je pense que l'équipe de France doit exactement se servir de ce genre d'action là pour répéter lors de la Coupe du Monde », s'est enflammé Samuel Umtiti, présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir.