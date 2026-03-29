Ousmane Dembélé éclipse Kylian Mbappé : «L’anomalie» balancée en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le statut d’Ousmane Dembélé a changé. La star du PSG a pris de l’ampleur au sein de son club, mais avec l’équipe de France, le leader semble toujours se nommer Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant parisien a quelque peu éclipsé celui du Real Madrid en septembre dernier, un journaliste ne trouve pas cela normal. Explications.

Un Ousmane Dembélé en patron ? Jeudi soir face au Brésil, une séquence a révélé l’attaquant du PSG donnant des consignes à Kylian Mbappé, lui demandant notamment de prendre davantage la profondeur, ce qui a donné lieu à un but de la star du Real Madrid quelques minutes plus tard. Ayant été élu Ballon d’Or en septembre 2025, Dembélé arrive sur cette Coupe du Monde 2026 avec un nouveau statut.

Records de Mbappé en équipe de France : "Est-ce qu'il va faire partie des joueurs qui n'ont pas le Ballon d'or mais qui auraient dû l'avoir ?"@Nabil_djellit au micro de @jhababou dans #OnRefaitLeMatch pic.twitter.com/bnAlx34Y6F — RTL France (@RTLFrance) March 28, 2026

Dembélé en retrait par rapport à Mbappé ? Mais malgré un rôle de patron avec le PSG, en équipe de France, Ousmane Dembélé semble toujours quelque peu en retrait vis-à-vis de Kylian Mbappé le capitaine. D’ailleurs, le fait que le numéro 10 du PSG ait remporté le Ballon d’Or avant le numéro 10 du Real Madrid a beaucoup surpris le journaliste Nabil Djellit, qui a évoqué le sujet sur RTL ce samedi.