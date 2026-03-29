Ousmane Dembélé éclipse Kylian Mbappé : «L’anomalie» balancée en direct !

Depuis plusieurs mois, le statut d’Ousmane Dembélé a changé. La star du PSG a pris de l’ampleur au sein de son club, mais avec l’équipe de France, le leader semble toujours se nommer Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant parisien a quelque peu éclipsé celui du Real Madrid en septembre dernier, un journaliste ne trouve pas cela normal. Explications.
Un Ousmane Dembélé en patron ? Jeudi soir face au Brésil, une séquence a révélé l’attaquant du PSG donnant des consignes à Kylian Mbappé, lui demandant notamment de prendre davantage la profondeur, ce qui a donné lieu à un but de la star du Real Madrid quelques minutes plus tard. Ayant été élu Ballon d’Or en septembre 2025, Dembélé arrive sur cette Coupe du Monde 2026 avec un nouveau statut.
Dembélé en retrait par rapport à Mbappé ?
Mais malgré un rôle de patron avec le PSG, en équipe de France, Ousmane Dembélé semble toujours quelque peu en retrait vis-à-vis de Kylian Mbappé le capitaine. D’ailleurs, le fait que le numéro 10 du PSG ait remporté le Ballon d’Or avant le numéro 10 du Real Madrid a beaucoup surpris le journaliste Nabil Djellit, qui a évoqué le sujet sur RTL ce samedi.
« Qui aurait pu penser qu’Ousmane Dembélé allait avoir le Ballon d’Or avant lui ? »
« Est-ce qu’il va faire partie de la catégorie des joueurs qui n’ont pas le Ballon d’Or, mais qui auraient dû l’avoir ? Les Iniesta, Xavi, Pirlo etc. Mais moi je ne l’imagine pas comme ça. Pour moi, c’est un héritier des plus grands. Je le vois à la table des Platini, pas trop loin de la table des deux extraterrestres. C’est ce que j’attends de voir. Est-ce qu’il va réussir à porter le Real vers la Ligue des Champions, compétition qu’il n’a toujours pas gagné ? L’anomalie par rapport à Mbappé, même s’il le mérite amplement, qui aurait pu penser qu’Ousmane Dembélé allait avoir le Ballon d’Or avant lui ? Personne ! », a ainsi confié Nabil Djellit.