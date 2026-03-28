PSG : Ousmane Dembélé snobe un proche ? «Je ne suis pas rancunier…»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu une icône au PSG, Ousmane Dembélé a atteint les sommets individuels en septembre 2025. Largement élu Ballon d’Or, l’attaquant français avait ému tout ses proches en prononçant un discours chargé d’émotions. Cependant, un ancien proche du numéro 10 parisien a récemment affirmé que Dembélé ne lui avait pas adressé la parole après sa récompense. Explications.

En septembre 2025, Ousmane Dembélé entrait définitivement au Panthéon du football. Largement élu Ballon d’Or par France Football, l’attaquant du PSG n’avait pas réussi à masquer son émotion. Dans un discours très touchant, l’international Français avait notamment remercié sa mère et ses proches. Badou Sambague, ancien conseiller proche de Dembélé à ses débuts en professionnel, a cependant révélé que la star du PSG ne lui avait pas parlé après cette récompense.

"𝗢𝗡 𝗡'𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗘́𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘́ (𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗢𝗨𝗦𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗕𝗘́𝗟𝗘́) !"



Dembouz n'a pas remercié son premier conseiller, Badou Sambague après son Ballon d'Or ! 🌕👀



(🎥 @sachatavolieri)pic.twitter.com/hCsiCtRdT1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 28, 2026

« On n’a pas échangé » « Est-ce qu’Ousmane m’a remercié quand il a gagné le Ballon d’Or ? On n’a pas échangé. On a plutôt échangé quand il était encore à Barcelone, donc ça remonte, c’était quand ça n’allait pas. Moi je suis un peu comme ça. Quand ça ne va pas je suis souvent là, quand ça brille j’y suis un peu moins. Quand il y a le feu on peut me trouver, mais dans des situations comme ça… Je lui avais dit à l’époque quand il était à Barcelone ‘on se reverra après ta carrière’. Je ne suis pas quelqu’un de rancunier, et j’essaie d’éviter toute situation qui peut prêter à confusion. On est dans un domaine qui reste une jungle, et tout peut être interprété de manière particulière », a révélé l’avocat au cours d’un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.