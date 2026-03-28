PSG : Ousmane Dembélé snobe un proche ? «Je ne suis pas rancunier…»

Devenu une icône au PSG, Ousmane Dembélé a atteint les sommets individuels en septembre 2025. Largement élu Ballon d’Or, l’attaquant français avait ému tout ses proches en prononçant un discours chargé d’émotions. Cependant, un ancien proche du numéro 10 parisien a récemment affirmé que Dembélé ne lui avait pas adressé la parole après sa récompense. Explications.
En septembre 2025, Ousmane Dembélé entrait définitivement au Panthéon du football. Largement élu Ballon d’Or par France Football, l’attaquant du PSG n’avait pas réussi à masquer son émotion. Dans un discours très touchant, l’international Français avait notamment remercié sa mère et ses proches. Badou Sambague, ancien conseiller proche de Dembélé à ses débuts en professionnel, a cependant révélé que la star du PSG ne lui avait pas parlé après cette récompense.
« On n’a pas échangé »
« Est-ce qu’Ousmane m’a remercié quand il a gagné le Ballon d’Or ? On n’a pas échangé. On a plutôt échangé quand il était encore à Barcelone, donc ça remonte, c’était quand ça n’allait pas. Moi je suis un peu comme ça. Quand ça ne va pas je suis souvent là, quand ça brille j’y suis un peu moins. Quand il y a le feu on peut me trouver, mais dans des situations comme ça… Je lui avais dit à l’époque quand il était à Barcelone ‘on se reverra après ta carrière’. Je ne suis pas quelqu’un de rancunier, et j’essaie d’éviter toute situation qui peut prêter à confusion. On est dans un domaine qui reste une jungle, et tout peut être interprété de manière particulière », a révélé l’avocat au cours d’un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.
« Le matin de la cérémonie, je les ai eus au téléphone et je leur ai dit de passer mes encouragements à Ousmane »
Au lendemain du sacre d’Ousmane Dembélé, Badou Sambague avait pourtant révélé avoir pris contact avec la famille du joueur le matin de la cérémonie. « Ousmane habitait au 1er et moi au rez-de-chaussée. Quand il recevait des invitations des clubs, sa mère me consultait pour savoir ce que j’en pensais. Il s’engage avec Le Havre et je négocie pour faire une rupture de contrat pour qu’il s’engage à Rennes à la condition que sa famille vienne avec lui. Et on met un projet en place jusqu’à ses débuts en Ligue 1. Quand il était au Barça, on échangeait quand il était blessé. Je continue d’échanger avec sa famille quand je vais à Gaillon. Le matin de la cérémonie, je les ai eus au téléphone et je leur ai dit de passer mes encouragements à Ousmane », avait-il révélé pour Actu.fr.