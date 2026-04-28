Nasri ou Ginola ? Laure Boulleau dévoile son partenaire préféré sur Canal+

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau officie notamment les soirs de match de Ligue des champions aux côtés de Samir Nasri et David Ginola. Interrogée par L’Équipe, l’ex-internationale française a dévoilé sa préférence entre les deux chroniqueurs du Canal Champions Club.
Présente sur Canal+ à chaque soirée de Ligue des champions pour le Canal Champions Club, Laure Boulleau officie notamment aux côtés de David Ginola, légende du Paris Saint-Germain, ainsi que Samir Nasri, passé par l’Olympique de Marseille. Interrogée par L’Équipe dans le cadre de la rubrique « T’es plutôt ? », l’ancienne joueuse du PSG a dû départager ses deux compères de l’émission.
« Il est incollable »
« Je suis plutôt Samir Nasri, a indiqué Laure Boulleau. En consultant, je pense qu’il fait vraiment partie des meilleurs, si ce n’est peut-être le meilleur. Et surtout, c’est un mec qui regarde des matches tous les jours, tout le temps. Il est incollable, il a une culture foot de fou et je dois avouer que comme consultant, c’est la masterclass. »
La consultante s’entend également très bien avec le journaliste Bertrand Latour, qui s'était prononcé sur leur belle relation en octobre dernier. « Je m’entends hyper bien avec Laure. On se voit parfois en dehors du travail, révélait-il dans un entretien accordé à Aliotalk. J’ai beaucoup de sympathie pour cette personne. Je trouve qu’elle est compétente. Elle est sensible, honnête, travailleuse, à l’écoute. Je lui trouve 1000 qualités à Laure. Je suis assez admiratif du parcours, de sa force. Laure, je l’adore »
La fierté de Laure Boulleau avec « 24H de Boulleau »
Laure Boulleau s’est également prononcée sur 24H de Boulleau, l’émission qu’elle présente occasionnellement sur Canal+ depuis 2021. « Ça se rapproche plus de la personnalité que j’ai dans la vraie vie. Un peu fofolle, un peu plus décontractée, explique-t-elle auprès de L’Equipe. J’aime bien quand même le CCC, mais 24H de Boulleau, c’est mon bébé. Et les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, quand ils me voient dans les émissions TV, ils me reconnaissent un peu moins que quand ils me voient dans 24H de Boulleau, où là ils ont l’impression que, c’est la boulette habituelle quoi ! »