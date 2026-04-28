Nasri ou Ginola ? Laure Boulleau dévoile son partenaire préféré sur Canal+

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau officie notamment les soirs de match de Ligue des champions aux côtés de Samir Nasri et David Ginola. Interrogée par L’Équipe, l’ex-internationale française a dévoilé sa préférence entre les deux chroniqueurs du Canal Champions Club.

Présente sur Canal+ à chaque soirée de Ligue des champions pour le Canal Champions Club, Laure Boulleau officie notamment aux côtés de David Ginola, légende du Paris Saint-Germain, ainsi que Samir Nasri, passé par l’Olympique de Marseille. Interrogée par L’Équipe dans le cadre de la rubrique « T’es plutôt ? », l’ancienne joueuse du PSG a dû départager ses deux compères de l’émission.

« Le collectif, je l’aime, mais il m’a fait souffrir aussi »



Réflexion intéressante de @laureboulleau sur la pression émotionnelle au sein d’un groupe de haut niveau, notamment lorsqu’on cherche à éviter les conflits 👇🏼 https://t.co/FCXDr9KtsO pic.twitter.com/zV1cA6upWp — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 28, 2026

« Il est incollable » « Je suis plutôt Samir Nasri, a indiqué Laure Boulleau. En consultant, je pense qu’il fait vraiment partie des meilleurs, si ce n’est peut-être le meilleur. Et surtout, c’est un mec qui regarde des matches tous les jours, tout le temps. Il est incollable, il a une culture foot de fou et je dois avouer que comme consultant, c’est la masterclass. » La consultante s’entend également très bien avec le journaliste Bertrand Latour, qui s'était prononcé sur leur belle relation en octobre dernier. « Je m’entends hyper bien avec Laure. On se voit parfois en dehors du travail, révélait-il dans un entretien accordé à Aliotalk. J’ai beaucoup de sympathie pour cette personne. Je trouve qu’elle est compétente. Elle est sensible, honnête, travailleuse, à l’écoute. Je lui trouve 1000 qualités à Laure. Je suis assez admiratif du parcours, de sa force. Laure, je l’adore »