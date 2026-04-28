Laure Boulleau : Elle dévoile son émission préférée, et ce n’est pas le Canal Champions Club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présente sur Canal+ depuis 2018, Laure Boulleau est désormais une habituée du Canal Football Club chaque dimanche mais aussi du Canal Champions Club lors des grands rendez-vous européens. Mais l’ancienne joueuse du PSG est également à la tête de sa propre émission, dont elle est particulièrement fière.

Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau officie comme consultante sur Canal+ depuis l’été 2018, où elle commente l'actualité footballistique chaque dimanche dans le Canal Football Club. L’ex-internationale française participe également aux soirées de Ligue des champions dans le cadre du Canal Champions Club. Mais c’est une autre émission, qu’elle présente également sur la chaîne cryptée, dont est particulièrement fière Laure Boulleau.

« Le collectif, je l’aime, mais il m’a fait souffrir aussi »



Réflexion intéressante de @laureboulleau sur la pression émotionnelle au sein d’un groupe de haut niveau, notamment lorsqu’on cherche à éviter les conflits 👇🏼 https://t.co/FCXDr9KtsO pic.twitter.com/zV1cA6upWp — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 28, 2026

« 24H de Boulleau, ça se rapproche plus de la personnalité » Interrogé par L’Équipe dans le cadre de la rubrique « T’es plutôt ? », Laure Boulleau a dû trancher entre le Canal Champions Club et 24H de Boulleau. Après hésitation, l’ancienne joueuse du PSG s’est positionnée : « Je dirais que 24H de Boulleau, ça se rapproche plus de la personnalité que j’ai dans la vraie vie. Un peu fofolle, un peu plus décontractée. J’aime bien quand même le CCC, mais 24H de Boulleau, c’est mon bébé. Et les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, quand ils me voient dans les émissions TV, ils me reconnaissent un peu moins que quand ils me voient dans 24H de Boulleau, où là ils ont l’impression que, c’est la boulette habituelle quoi ! »