Laure Boulleau : Elle dévoile son émission préférée, et ce n’est pas le Canal Champions Club !

Présente sur Canal+ depuis 2018, Laure Boulleau est désormais une habituée du Canal Football Club chaque dimanche mais aussi du Canal Champions Club lors des grands rendez-vous européens. Mais l’ancienne joueuse du PSG est également à la tête de sa propre émission, dont elle est particulièrement fière.
Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau officie comme consultante sur Canal+ depuis l’été 2018, où elle commente l'actualité footballistique chaque dimanche dans le Canal Football Club. L’ex-internationale française participe également aux soirées de Ligue des champions dans le cadre du Canal Champions Club. Mais c’est une autre émission, qu’elle présente également sur la chaîne cryptée, dont est particulièrement fière Laure Boulleau.
« 24H de Boulleau, ça se rapproche plus de la personnalité »
Interrogé par L’Équipe dans le cadre de la rubrique « T’es plutôt ? », Laure Boulleau a dû trancher entre le Canal Champions Club et 24H de Boulleau. Après hésitation, l’ancienne joueuse du PSG s’est positionnée : « Je dirais que 24H de Boulleau, ça se rapproche plus de la personnalité que j’ai dans la vraie vie. Un peu fofolle, un peu plus décontractée. J’aime bien quand même le CCC, mais 24H de Boulleau, c’est mon bébé. Et les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, quand ils me voient dans les émissions TV, ils me reconnaissent un peu moins que quand ils me voient dans 24H de Boulleau, où là ils ont l’impression que, c’est la boulette habituelle quoi ! »
« En tant qu'ancienne joueuse, je me sens déjà légitime »
Lancée en 2021, l’émission présentée par Laure Boulleau nous plonge dans les coulisses des clubs ou l’intimité d’une personnalité du football. « En tant qu'ancienne joueuse, je me sens déjà légitime de me retrouver dans cet univers. J'aime aller à la rencontre des gens, découvrir de nouvelles choses, partager quelques moments uniques, confiait-elle en 2022 auprès de Télé-Loisirs. Je suis vraiment moi-même et la Laure qui apparaît dans 24h de Boulleau me ressemble beaucoup plus, elle est plus proche de ma vraie personnalité. Je garde ma fraîcheur et ma spontanéité dans ce programme, même s’il demande beaucoup de travail et d’investissement. »