«Mon dieu...» : Christophe Dugarry a pris une claque avant de quitter Barcelone pour l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, Christophe Dugarry n'a certainement pas laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des socios blaugrana. Un bilan d'un peu plus de 10 matchs avant de filer du côté de l'OM. Mais pendant ce laps de temps, le consultant de RMC champion du monde et d'Europe a croisé la route d'un certain Rivaldo.

L'Olympique de Marseille du regretté Rolland Courbis a récupéré Christophe Dugarry après sa courte aventure au FC Barcelone qui s'est soldée par un échec. Au Camp Nou, celui qui allait devenir champion du monde avec l'équipe de France quelques mois plus tard, a pu croiser la route de certaines légendes du football mondial : Hristo Stoitchkov ou encore Rivaldo.

✨ Duga : "On ne peut pas reprocher à Endrick son manque de régularité alors qu'il est resté sur le banc, à ronger son frein, son Real. C'est encore perfectible, mais il y a quelque chose d'incroyable chez ce joueur, il sait faire tellement de choses. Il est différent" pic.twitter.com/7mxy3xz32q — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 20, 2026

«Rivaldo, j'ai bien aimé jouer avec lui parce que je voyais l'écart qu'il y avait et je disais : 'mais mon dieu» Présent sur les antennes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur un moment fort de sa carrière en donnant la bonne réponse pendant le quiz de Louis Gerbier : Rivaldo. L'ancien buteur de l'OM a ouvert la boîte à souvenirs en se livrant sur le quotidien avec le Ballon d'or 1999. « Je me souviens des grands joueurs avec qui j'ai joué. Les grands joueurs, je les aimais bien parce que je me disais : 'quand même, les mecs sont forts'. Rivaldo, j'ai bien aimé jouer avec lui parce que je voyais l'écart qu'il y avait et je disais : 'mais mon dieu'. C'est la vérité, le mec était Ballon d'or. Je suis très lucide sur ma carrière ».