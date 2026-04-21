«Mon dieu...» : Christophe Dugarry a pris une claque avant de quitter Barcelone pour l'OM !

Au FC Barcelone, Christophe Dugarry n'a certainement pas laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des socios blaugrana. Un bilan d'un peu plus de 10 matchs avant de filer du côté de l'OM. Mais pendant ce laps de temps, le consultant de RMC champion du monde et d'Europe a croisé la route d'un certain Rivaldo.
L'Olympique de Marseille du regretté Rolland Courbis a récupéré Christophe Dugarry après sa courte aventure au FC Barcelone qui s'est soldée par un échec. Au Camp Nou, celui qui allait devenir champion du monde avec l'équipe de France quelques mois plus tard, a pu croiser la route de certaines légendes du football mondial : Hristo Stoitchkov ou encore Rivaldo.
«Rivaldo, j'ai bien aimé jouer avec lui parce que je voyais l'écart qu'il y avait et je disais : 'mais mon dieu»
Présent sur les antennes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur un moment fort de sa carrière en donnant la bonne réponse pendant le quiz de Louis Gerbier : Rivaldo. L'ancien buteur de l'OM a ouvert la boîte à souvenirs en se livrant sur le quotidien avec le Ballon d'or 1999. « Je me souviens des grands joueurs avec qui j'ai joué. Les grands joueurs, je les aimais bien parce que je me disais : 'quand même, les mecs sont forts'. Rivaldo, j'ai bien aimé jouer avec lui parce que je voyais l'écart qu'il y avait et je disais : 'mais mon dieu'. C'est la vérité, le mec était Ballon d'or. Je suis très lucide sur ma carrière ».
Sur le toit du monde et de l'Europe à l'OM après Barcelone
Après seulement une dizaine de matchs disputés avec la tunique blaugrana sur ses épaules, Christophe Dugarry pliait bagage afin de s'engager avec l'OM avec l'histoire que l'on connaît. En tant que joueur de l'Olympique de Marseille, il est devenu champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avant de finir par les Girondins de Bordeaux, Birmingham et le Qatar SC.