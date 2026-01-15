Zidane - PSG : Le départ annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour réaliser son rêve : rejoindre le Real Madrid. Un départ suite auquel on prédisait alors le pire au club de la capitale. Aux yeux de Daniel Riolo, ce n'était pas si grave que cela si le Français faisait ses valises. Une position justifiée en prenant notamment l'exemple de Zinedine Zidane à la Juventus.

Ayant fini par rejoindre le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé réussissait donc à quitter le PSG après plusieurs tentatives échouées. Il faut dire que le club de la capitale a toujours retenu le Français. Pour Daniel Riolo, il ne fallait pas agir de cette manière, mais plutôt laisser partir Mbappé quand il le voulait. D'autant que derrière, il y avait de quoi le remplacer...

« Si Mbappé s'en va, ce n'est pas grave » « Il y a un After où je dis que si Mbappé s'en va, ce n'est pas grave, tu peux aller chercher Salah ou Son qui à l'époque marchait sur l'eau. Tu vas trouver des remplaçants », a lâché Daniel Riolo à l'occasion d'un entretien accordé à Canal Supporters.