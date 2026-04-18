Will Still de retour en Ligue 1 ? Un consultant de RMC n’est pas convaincu : «Je le trouve un peu surcoté»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Olivier Pantaloni étant sur le départ à la fin de la saison, le FC Lorient est à la recherche d’un nouvel entraîneur et pense notamment à Will Still, passé par Reims et Lens, libre depuis son éviction de Southampton au mois de novembre dernier. Une piste qui ne convainc pas le consultant de RMC Maxime Chanot et ce dernier a même proposé un autre nom aux Merlus.

Un an après son départ du RC Lens, on pourrait bientôt revoir Will Still en Ligue 1. D’après les informations de L’Équipe, il est l’une des pistes explorées par les Merlus afin de remplacer Olivier Pantaloni la saison prochaine, tout comme celle menant à Wouter Vrancken, actuellement en poste à Saint-Trond. Si la piste Will Still a été validée par Bill Foley, patron de Black Night, nouveau propriétaire du club, elle ne l’a en revanche pas été par les dirigeants actuels.

🐟 Will Still possiblement à Lorient



Maxime Chanot : "Je le trouve surcoté. Je ne suis pas convaincu mais je lui souhaite de me faire mentir." #RMCLive pic.twitter.com/HlzeFjaEkE — After Foot RMC (@AfterRMC) April 17, 2026

« Je le trouve un peu surcoté » Dans l’After Foot sur RMC, Maxime Chanot a réagi à la possible arrivée du technicien belge à Lorient, qui est loin de le convaincre : « Est-ce que ça va être mal vu si je le trouve un peu surcoté moi ? Je le trouve un peu surcoté parce qu’il est jeune, qu’il a fait deux très bonnes saisons avec le Stade de Reims. Quand tu regardes ce qu’il y a eu derrière à Lens… Alors évidemment, je prends des pincettes parce qu’on sait que l’extra-sportif est très important pour être bien sur le terrain ou en tant qu’entraîneur, donc j’ai envie de mettre cette aventure à Lens entre guillemets. Après ce qu’il a fait à Southampton, c’était quand même très très moyen. »