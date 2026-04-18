Will Still de retour en Ligue 1 ? Un consultant de RMC n’est pas convaincu : «Je le trouve un peu surcoté»

Olivier Pantaloni étant sur le départ à la fin de la saison, le FC Lorient est à la recherche d’un nouvel entraîneur et pense notamment à Will Still, passé par Reims et Lens, libre depuis son éviction de Southampton au mois de novembre dernier. Une piste qui ne convainc pas le consultant de RMC Maxime Chanot et ce dernier a même proposé un autre nom aux Merlus.
Un an après son départ du RC Lens, on pourrait bientôt revoir Will Still en Ligue 1. D’après les informations de L’Équipe, il est l’une des pistes explorées par les Merlus afin de remplacer Olivier Pantaloni la saison prochaine, tout comme celle menant à Wouter Vrancken, actuellement en poste à Saint-Trond. Si la piste Will Still a été validée par Bill Foley, patron de Black Night, nouveau propriétaire du club, elle ne l’a en revanche pas été par les dirigeants actuels.
« Je le trouve un peu surcoté »
Dans l’After Foot sur RMC, Maxime Chanot a réagi à la possible arrivée du technicien belge à Lorient, qui est loin de le convaincre : « Est-ce que ça va être mal vu si je le trouve un peu surcoté moi ? Je le trouve un peu surcoté parce qu’il est jeune, qu’il a fait deux très bonnes saisons avec le Stade de Reims. Quand tu regardes ce qu’il y a eu derrière à Lens… Alors évidemment, je prends des pincettes parce qu’on sait que l’extra-sportif est très important pour être bien sur le terrain ou en tant qu’entraîneur, donc j’ai envie de mettre cette aventure à Lens entre guillemets. Après ce qu’il a fait à Southampton, c’était quand même très très moyen. »
« Je pense à Andoni Iraola »
« Il faut bien comprendre que maintenant Lorient fait partie d’une multipropriété avec Black Night qui gère un peu Bournemouth », a rappelé Maxime Chanot, qui a alors proposé un autre nom, celui d’Andoni Iraola, qui quittera Bournemouth à la fin de la saison. « Moi en fait je pense à Andoni Iraola, qui a été mon coéquipier pendant deux ans à New York, qui maintenant est entraîneur de Bournemouth et fait un travail sensationnel. Il a dit lui-même qu’en fin de saison il partirait, ils ont fait neuvièmes l’année dernière en Premier League, ils sont à une onzième place. Bournemouth, ce n’est pas un grand de Premier League, il fait du très bon travail. Je me pose la question. Est-ce qu’il a envie de passer de Premier League à Lorient ? Je n’en suis pas convaincu. » « Will Still, moi, je ne suis pas convaincu. J’espère qu’il va me faire mentir. En tout cas, il a la chance de pouvoir être sur le banc de Lorient », a ajouté Maxime Chanot, avant d’avoir un mot pour Olivier Pantaloni : « En tout cas, je suis très déçu du départ d’Olivier Pantaloni que j’ai bien connu à Ajacci., qui m’a fait venir il y a quelques années, que j’aime beaucoup, parce que je trouve qu’il a fait un travail exceptionnel. »