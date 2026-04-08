«Une idée de fou» pour le nouveau président de l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le départ de Pablo Longoria ayant été officialisé et Alban Juster ne faisait office que d’intérimaire, l’OM est toujours à la recherche de son prochain président. En ce sens, plusieurs noms ont été cités ces dernières semaines. L’un d’eux a de nouveau été évoqué et certains estiment que ce serait une très bonne idée.

Principale victime de la crise traversée par le club en février, Pablo Longoria a quitté ses fonctions de président de l’OM, cinq ans après sa nomination. Le 23 mars dernier, les deux parties ont officialisé la fin de leur collaboration et l’Espagnol est désormais pressenti pour devenir le prochain directeur sportif de River Plate. Du côté de Marseille, Alban Juster l’a remplacé, mais simplement temporairement en attendant l’arrivée d’un nouveau président que Frank McCourt espère annoncer avant la fin de la saison.

Quel serait le profil idéal pour présider l'@OM_Officiel ? 👔



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Les pistes de l’OM pour son prochain président De nombreux noms ont été cités ces derniers temps, notamment ceux de Mohamed Bouhafsi ou bien Cyril Linette. Au mois de février, celui de Pauline Gamerre avait aussi été évoqué, mais l’entourage de Frank McCourt avait démenti cette piste. Selon L’Équipe, à cette période, celui de Nicolas de Tavernost avait également circulé, lui qui a quitté son poste de directeur général de LFP Media.