Un transfert de l'OM vire à la «catastrophe» : «Je trouve ça ahurissant»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très actif sur le mercato lors du précédent marché hivernal, l'OM s'est grandement renforcé... mais cela ne porte pas ses fruits, à l'image d'Himad Abdelli, arrivé d'Angers où il était l'un des cadres. Pour Walid Acherchour, c'est même une catastrophe.

Comme toujours, l'OM s'est montré particulièrement actif lors du précédent mercato hivernal. Mais cela ne s'est pas traduit par une franche réussite comme en témoigne le transfert d'Himad Abdelli, arrivé en provenance d'Angers. Le milieu offensif ne parvient pas à s'imposer à Marseille, au point même d'avoir connu une altercation avec Habib Beye après le match contre l'OGC Nice. Pour Walid Acherchour, ce transfert est donc déjà une catastrophe.

L'échange en détails entre Himad Abdelli et Habib Beye : 🥶



- Beye : "Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné."



- Abdelli : "Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père."



- Beye : "Je parle pour tout le monde, pas que pour toi."



- Abdelli : "Je m'en bats… pic.twitter.com/LK13V9gOFk — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 27, 2026

Acherchour fracasse Abdelli « Le clash Abdelli - Beye soulève deux, trois questions quand même. Si Himad Abdelli qui était à Angers il y a quelques mois et qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, que peu de gens il y a un an auraient misé là-dessus, et que lui-même se permette de répondre au coach qui lui fait une remontrance après un match catastrophique contre Lorient et après une entrée cata où il fait un geste digne de la R1 avec une désinvolture... », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.