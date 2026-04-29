Un transfert de l'OM vire à la «catastrophe» : «Je trouve ça ahurissant»

Encore une fois très actif sur le mercato lors du précédent marché hivernal, l'OM s'est grandement renforcé... mais cela ne porte pas ses fruits, à l'image d'Himad Abdelli, arrivé d'Angers où il était l'un des cadres. Pour Walid Acherchour, c'est même une catastrophe.
Comme toujours, l'OM s'est montré particulièrement actif lors du précédent mercato hivernal. Mais cela ne s'est pas traduit par une franche réussite comme en témoigne le transfert d'Himad Abdelli, arrivé en provenance d'Angers. Le milieu offensif ne parvient pas à s'imposer à Marseille, au point même d'avoir connu une altercation avec Habib Beye après le match contre l'OGC Nice. Pour Walid Acherchour, ce transfert est donc déjà une catastrophe.
Acherchour fracasse Abdelli
« Le clash Abdelli - Beye soulève deux, trois questions quand même. Si Himad Abdelli qui était à Angers il y a quelques mois et qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, que peu de gens il y a un an auraient misé là-dessus, et que lui-même se permette de répondre au coach qui lui fait une remontrance après un match catastrophique contre Lorient et après une entrée cata où il fait un geste digne de la R1 avec une désinvolture... », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«Abdelli c'est une catastrophe à l'OM»
« Il avait déjà fait ça contre Strasbourg quand il était entré et aussi en Coupe de France face à Toulouse. Il faut dire les termes, Abdelli c'est une catastrophe à l'OM. On est très loin du compte. Qu'il se permette de répondre à Habib Beye, ça ouvre quand même deux, trois tiroirs sur la légitimité d'Habib Beye dans le vestiaire qui n'arrive pas à passer ses messages. Et comment c'est possible qu'un mec qui n'a pas un gros statut lui réponde. Je trouve ça ahurissant », ajoute Walid Acherchour.