Un transfert à Arsenal ou à Liverpool ? Barcola a fait passer un message au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France jouera une place en finale de Coupe du monde mardi soir à l'AT&T Stadium de Dallas. Pour ce faire, il faudra que le groupe de Didier Deschamps prenne le meilleur sur l'Espagne. Un choc pour lequel Bradley Barcola se prépare avec les Bleus, lui qui fait parler de lui dans la presse concernant son avenir au PSG. Et il se trouve qu'il ait soumis une requête particulière au Paris Saint-Germain.

Bradley Barcola est en train de vivre sa deuxième compétition majeure avec l'équipe de France après l'Euro 2024. Depuis, l'international français a poursuivi sa progression au PSG dans un rôle de titulaire bis puisqu'il se partage du temps de jeu avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Comme ce fut le cas au printemps 2025, Barcola n'a pas été aligné dans la composition de départ de Luis Enrique face à Arsenal le 30 mai dernier en finale de Ligue des champions (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

«Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde» Pas indiscutable au PSG, Bradley Barcola va-t-il être amené à aller voir ailleurs ? Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 10 mai dernier que Liverpool était particulièrement emballé par l'idée de recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain avant la clôture du mercato estival programmée au 1er septembre prochain. Arsenal garde également un oeil avisé sur l'évolution de la situation de Barcola du côté du PSG. En conférence de presse ces derniers temps, le principal intéressé laissait planer le doute sur la suite des opérations. « Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas ».