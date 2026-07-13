Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ relancé après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres, dont le profil plairait à Luis Enrique. Le transfert de l’international espagnol devrait toutefois être relancé après la Coupe du monde 2026.

Le mercato est en train de s’agiter du côté du PSG. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le nom d’Eli Junior Kroupi a longtemps été évoqué, mais les Rouge-et-Bleu auraient finalement jeté leur dévolu sur Ferran Torres. Le profil de l’international espagnol plairait à Luis Enrique, et le joueur de 26 ans aurait déjà donné son accord pour signer chez les doubles champions d’Europe. Le dossier pourrait toutefois être relancé après la Coupe du monde 2026.

Ferran Torres va trancher après la Coupe du monde pour son avenir ? « Pour le moment, on me dit que Ferran Torres discute - pas Ferran lui-même mais son agent puisqu’il est concentré sur la Coupe du monde avec l’Espagne. Tant qu’il sera en lice dans la compétition, il n’aura aucune discussion directe, cela arrivera après la Coupe du monde. Le PSG discute avec ses agents. Mais ce que je comprends, c’est que d’autres clubs ont contacté ses agents. Et un nouveau contrat au FC Barcelone n’est pas quelque chose que le joueur exclut. Donc ce sera à Ferran Torres de voir avec ses agents après la Coupe du monde pour prendre une décision » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.