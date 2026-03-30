Un grand nom de retour à l'OM : Et si Frank McCourt avait vendu la mèche ?

Le remaniement s'annonce intense l'été prochain à l'OM, notamment au sein de la direction du club. Dans cette optique, Frank McCourt s'est confié sur un profil qu'il recherche un particulier. Et cela pourrait bien faire parler dans les prochains mois.
C'est désormais officiel, Pablo Longoria n'est plus le président de l'OM. Pour le moment, personne n'a été nommé pour le long terme, cela ne devrait pas changer avant l'été prochain. Aucune piste ne circule pour le moment, mais le journaliste Benjamin Courmes affichait récemment son rêve de voir Didier Drogba revenir à l'OM au poste de président.
A Marseille, on rêve de Drogba pour remplacer Longoria
« Didier Drogba a été un joueur du club et pendant 20 ans on en a parlé, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est quelqu’un qui connaît l’OM, on sait que son amour pour le club qui l’a révélé au monde ce n’est pas du fake. Et au-delà de ça, c’est une personnalité du football mondial, qui a une stature. Il y a peu de temps, il a voulu être le président de la fédération de Côte d’Ivoire, et qui souhaite être dans les hautes instances du football mondial. Il ne souhaite pas être entraîneur, ou directeur sportif. Avoir à la tête d’une institution comme l’Olympique de Marseille une personnalité du foot mondial comme Didier Drogba, et peut-être à ses côtés, un vrai gestionnaire qui gère l’administratif, lui pourra être la figure de l’OM auprès des instances. En plus, il a un réseau pour faire venir des joueurs et des entraîneurs », confiait-il au micro de Football Club de Marseille.
Le profil recherché par McCourt correspond ?
Et cela tombe bien puisque Frank McCourt a dévoilé le profil du futur président de l'OM et ses caractéristiques pourraient correspondre à Didier Drogba puisque le Bostonien veut un dirigeant qui connaît l'environnement marseillais ainsi que le foot français. « Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », assure-t-il dans les colonnes du JDD.