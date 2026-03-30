Un grand nom de retour à l'OM : Et si Frank McCourt avait vendu la mèche ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le remaniement s'annonce intense l'été prochain à l'OM, notamment au sein de la direction du club. Dans cette optique, Frank McCourt s'est confié sur un profil qu'il recherche un particulier. Et cela pourrait bien faire parler dans les prochains mois.

C'est désormais officiel, Pablo Longoria n'est plus le président de l'OM. Pour le moment, personne n'a été nommé pour le long terme, cela ne devrait pas changer avant l'été prochain. Aucune piste ne circule pour le moment, mais le journaliste Benjamin Courmes affichait récemment son rêve de voir Didier Drogba revenir à l'OM au poste de président.

🚨Exclusif - Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026

A Marseille, on rêve de Drogba pour remplacer Longoria « Didier Drogba a été un joueur du club et pendant 20 ans on en a parlé, mais ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est que c’est quelqu’un qui connaît l’OM, on sait que son amour pour le club qui l’a révélé au monde ce n’est pas du fake. Et au-delà de ça, c’est une personnalité du football mondial, qui a une stature. Il y a peu de temps, il a voulu être le président de la fédération de Côte d’Ivoire, et qui souhaite être dans les hautes instances du football mondial. Il ne souhaite pas être entraîneur, ou directeur sportif. Avoir à la tête d’une institution comme l’Olympique de Marseille une personnalité du foot mondial comme Didier Drogba, et peut-être à ses côtés, un vrai gestionnaire qui gère l’administratif, lui pourra être la figure de l’OM auprès des instances. En plus, il a un réseau pour faire venir des joueurs et des entraîneurs », confiait-il au micro de Football Club de Marseille.