«Tu seras obligé de les brader» : L'OM va perdre beaucoup d'argent sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes et éviter d'éventuelles sanctions de l'UEFA et de la DNCG. Mais la nouvelle direction a hérité du travail de l'ancienne, et cela risque de poser problème pour vendre durant le mercato estival. En effet, certains gros salaires pourraient être difficile à céder.

Compte tenu de sa situation très compliquée sur le plan économique, l'OM va devoir vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Mais compte tenu de la gestion de la précédente direction, emmenée par Pablo Longoria, cela s'annonce délicat comme le craint Jérôme Rothen qui estime que se séparer de certains gros salaires sera très compliqué.

Rothen s'inquiète pour l'OM « L'OM ? Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l'année d'après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines après la différence avec les autres, donc non, tu seras obligé de les brader. Et le problème de Marseille aujourd'hui, et ça se complique d'autant plus, c'est que ce n'est pas au club de décider de ce que les joueurs vont faire », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de prendre des exemples précis.