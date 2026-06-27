«Tu seras obligé de les brader» : L'OM va perdre beaucoup d'argent sur le mercato !

Cet été, l'OM va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes et éviter d'éventuelles sanctions de l'UEFA et de la DNCG. Mais la nouvelle direction a hérité du travail de l'ancienne, et cela risque de poser problème pour vendre durant le mercato estival. En effet, certains gros salaires pourraient être difficile à céder.
Compte tenu de sa situation très compliquée sur le plan économique, l'OM va devoir vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Mais compte tenu de la gestion de la précédente direction, emmenée par Pablo Longoria, cela s'annonce délicat comme le craint Jérôme Rothen qui estime que se séparer de certains gros salaires sera très compliqué.
Rothen s'inquiète pour l'OM
« L'OM ? Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l'année d'après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines après la différence avec les autres, donc non, tu seras obligé de les brader. Et le problème de Marseille aujourd'hui, et ça se complique d'autant plus, c'est que ce n'est pas au club de décider de ce que les joueurs vont faire », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de prendre des exemples précis.
«Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus...»
« Quand Hojbjerg te dit : "je veux aller en Italie". Il ira en Italie s'il doit bouger. Il n'ira pas dans le Golfe. Déjà que tu l'obliges à partir, lui ne l'avait pas prévu. Il n'est pas complètement bête hein. Avec le salaire qu'il a, tu ne peux plus, ok, mais tu as un contrat. Quand il a signé le contrat à Marseille, il a mis le couteau sous la gorge à personne. Tout le monde doit assumer maintenant. On peut parler des prestations du joueur qui n'étaient pas à la hauteur par rapport à son standing la saison dernière, mais peu importe. Lui, aujourd'hui, il doit aller voir ailleurs, il doit partir, mais ils vont être obligés d'accepter une offre bien inférieure pour dégager son salaire. Mais Kondogbia, ça va être la même chose », ajoute Jérôme Rothen.