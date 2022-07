Foot - Mercato - OM

Ça clashe entre Longoria et son entraîneur sur le mercato

Publié le 19 juillet à 14h00 par Thibault Morlain

Cela fait depuis 2020 que Pablo Longoria est à l’OM. Arrivé en tant que directeur du football pour remplacer Andoni Zubizarreta, l’Espagnol, désormais président, est en charge du recrutement sur la Canebière. Si Longoria a déjà fait ses preuves sur ce sujet, il ne manque pas d’imposer ses choix. Au risque de tendre ses relations avec les entraîneurs qu’il peut côtoyer à l’OM…

Cet été encore, le mercato anime l’actualité de l’OM. Avec la Ligue des Champions, le club phocéen doit se renforcer. Telle est donc la mission de Pablo Longoria durant cette intersaison. Et l’actuel président phocéen a déjà montré qu’il savait y faire sur le marché des transferts. Longoria ne manque pas d’idées quand vient le mercato. Mais cela est toutefois source de tensions avec les entraîneurs de l’OM. Au point d’aboutir certaines fois à des clashs et même des séparations.

Transferts - OM : Comment Longoria réussit à frapper fort sur le mercato sans argent https://t.co/08jFY50Tyd pic.twitter.com/jA1GI4OE36 — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

Le divorce entre Villas-Boas et Longoria

C’est ce qui est arrivé avec André Villas-Boas. Lors du mercato hivernal 2021, Olivier Ntcham était arrivé à l’OM. Le milieu de terrain avait ainsi été recruté par Pablo Longoria, ce que ne voulait pas le Portugais. Ntcham a finalement bien été recruté et Villas-Boas a remis dans la foulée sa démission. Remonté contre ce recrutement, il avait alors lâché : « Je veux partir, je ne veux pas d’argent de l’OM, ni de Frank (McCourt), mais je ne peux pas rester ici. Le joueur qui est arrivé n’était pas celui que je voulais. C’est un joueur où j’avais dit non. qui n’était pas dans notre liste et je me suis réveillé ce matin (mardi) et il était arrivé ici. J’ai présenté ma démission car je ne suis pas d’accord avec la politique sportive. C’est dommage qu’on arrive à un point comme ça, mais il y a quelque chose d’intouchable, c’est mon professionnalisme envers l’équipe, je ne peux pas accepter ça. Le club a vécu 2,3 ans de n‘importe quoi sur les transferts, je ne peux plus l’accepter ».

L’histoire se répète avec Sampaoli

Et Pablo Longoria n’a visiblement pas appris de ses erreurs. Après André Villas-Boas, c’est avec Jorge Sampaoli que cela a clashé à cause du mercato. Cet été, on ne s’y attendait clairement pas, mais le divorce a été prononcé entre l’Argentin et l’OM. En vue de la Ligue des Champions, Sampaoli avait réclamé de grosses garanties, souhaitant faire venir des joueurs d’expérience à l’instar de Renato Sanches et Antoine Griezmann. Des demandes irréalisables et c’est Isaak Touré qui a fini par être recruté. Un jeune joueur qui ne correspondait pas à ce que voulait Sampaoli, qui n’aurait d’ailleurs pas validé ce profil. Et cela serait l’une des raisons de son choix de quitter l’OM.

Ça démarre très mal avec Tudor

Et voilà que cela part à nouveau très mal entre Pablo Longoria et Igor Tudor. Et c’est Tiémoué Bakayoko qui serait au centre du désaccord entre l’entraîneur et le président de l’OM. En effet, selon les derniers échos, il a été annoncé qu’un accord avait été trouvé entre Longoria et le clan Bakayoko. Le fait est toutefois que Tudor s’opposerait à cette recrue qui n’entre pas dans son plan de jeu à l’OM.