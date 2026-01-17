Transfert surprise au PSG : Luis Enrique a tout changé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est la grande nouvelle concernant le mercato hivernal du PSG. Tout juste âgé de 18 ans et considéré comme l’une des grandes promesses du FC Barcelone, Dro Fernandez va s’engager en faveur du club parisien contre 6M€. Un dossier quasiment conclu, et dans lequel Luis Enrique aura été déterminant.

Attendu comme très tranquille, le mercato hivernal du PSG devrait prendre un tout autre tournant dans les prochains jours. En effet, comme révélé par de nombreux médias, le club parisien s’apprête à déclencher la clause libératoire du jeune Dro Fernandez, grand talent du FC Barcelone.

Dro Fernandez vers le PSG Apparu à quelques reprises sous les ordres d’Hansi Flick cette saison, le milieu de terrain âgé de 18 ans a décidé de se laisser conquérir par le projet de Luis Enrique et du PSG. Né en 2008, Dro devrait donc s’engager dans les prochains jours en faveur du champion d’Europe, qui va déclencher sa clause libératoire fixée à 6M€.