Transfert officiel : L’offre dégainée par l’OM !

L’aventure phocéenne de Robinio Vaz a déjà pris fin, l’attaquant de 18 ans prenant la direction de l’AS Rome qui a dégainé 25 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher ses services. Avant d’acter son départ, l’Olympique de Marseille avait tenté de le prolonger, en vain.

Comme attendu, Robinio Vaz s’est officiellement engagé avec l’AS Rome, dégainant une offre impossible à refuser pour l’OM, « portant sur un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) et une plus-value à la revente de 10% », a fait savoir le club phocéen mercredi soir. Avant de céder l’attaquant de 18 ans, la direction a tenté de prolonger son bail, en vain comme le rappelle La Provence dans ses colonnes du jour.

L’offre de l’OM pour Robinio Vaz L’Olympique de Marseille avait pourtant proposé un salaire revu à la hausse pour Robinio Vaz, « susceptible de dépasser le million annuel avec les primes », révèle un proche du dossier. La somme de 60 000€ (mensuel) est évoquée. Des émoluments a priori « meilleurs que ceux touchés par Bilal Nadir » qui n’ont pas suffi à convaincre le joueur et son entourage de prolonger, incitant ainsi l’OM à le vendre.