Transfert d'un attaquant : Le PSG veut boucler une opération à 40M€ !

Le mercato estival a débuté et au cours des prochaines semaines, le PSG devrait se montrer plus actif que l'année dernière. De nombreux dossiers sont en cours, à commencer par celui de Randal Kolo Muani. De retour au PSG après son prêt à Tottenham, il devrait quitter le club officiellement cet été. Le prix a été fixé à 40M€ pour l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort.
Recruté pour 90M€ au PSG en 2023, Randal Kolo Muani n'a pas répondu aux attentes et il a fini par disparaître des plans de jeu de Luis Enrique. L'attaquant français est de nouveau sur le marché et il pourrait faire son grand retour du côté de la Juventus, où il a effectué un prêt l'an dernier. Mais le PSG a été clair sur le prix concernant l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort, une somme qui fait débat...
Le PSG veut vendre Randal Kolo Muani pour 40M€
Estimé à 20M€ à l'heure actuelle d'après Transfermarkt, Randal Kolo Muani fait beaucoup parler de lui du côté de la Juventus. Ce dernier souhaite revenir à Turin et l'inverse est vrai puisque Giovanni Carnevali, le nouveau président, a repris contact avec les dirigeants du club de la capitale. Mais un problème demeure : le PSG ne veut pas lâcher Kolo Muani pour moins de 40M€, un prix déjà largement inférieur par rapport aux 90M€ investis en 2023, comme l'indique le Corriere dello Sport.
Le prix ne convient pas à la Juve
Déjà dans la discussion l'année dernière pour un éventuel transfert à la Juve, Randal Kolo Muani avait finalement pris la direction de Tottenham à cause des ennuis financiers du club italien. La Juve souhaiterait ne pas dépasser les 30-35M€ pour le transfert du Français, absent de la Coupe du monde 2026. Les prochaines semaines devraient en apprendre davantage sur ce dossier mais il semble impossible de voir Kolo Muani continuer à Paris.