Transfert d'un attaquant : Le PSG veut boucler une opération à 40M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mercato estival a débuté et au cours des prochaines semaines, le PSG devrait se montrer plus actif que l'année dernière. De nombreux dossiers sont en cours, à commencer par celui de Randal Kolo Muani. De retour au PSG après son prêt à Tottenham, il devrait quitter le club officiellement cet été. Le prix a été fixé à 40M€ pour l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort.

Recruté pour 90M€ au PSG en 2023, Randal Kolo Muani n'a pas répondu aux attentes et il a fini par disparaître des plans de jeu de Luis Enrique. L'attaquant français est de nouveau sur le marché et il pourrait faire son grand retour du côté de la Juventus, où il a effectué un prêt l'an dernier. Mais le PSG a été clair sur le prix concernant l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort, une somme qui fait débat...

Le PSG veut vendre Randal Kolo Muani pour 40M€ Estimé à 20M€ à l'heure actuelle d'après Transfermarkt, Randal Kolo Muani fait beaucoup parler de lui du côté de la Juventus. Ce dernier souhaite revenir à Turin et l'inverse est vrai puisque Giovanni Carnevali, le nouveau président, a repris contact avec les dirigeants du club de la capitale. Mais un problème demeure : le PSG ne veut pas lâcher Kolo Muani pour moins de 40M€, un prix déjà largement inférieur par rapport aux 90M€ investis en 2023, comme l'indique le Corriere dello Sport.