Transfert de Maghnes Akliouche : Le PSG va réaliser son rêve, mais pas tout de suite…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très belle deuxième partie de saison avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche se rapproche du PSG. Le joueur de 24 ans rêve de pouvoir rejoindre le champion d’Europe, alors que Luis Enrique et Luis Campos ont apprécié et suivi de près sa progression. Cependant, son transfert vers la capitale risque de prendre un petit peu de temps. Explications.

Le mercato estival du PSG va être scruté avec grande attention. Le club de la capitale a coché plusieurs noms pour cet été, dont celui de Maghnes Akliouche. A 24 ans, l’international Français est prêt à passer un cap, et se voit de nouveau convoité par le club parisien. Ce mercredi, Sky Sports a d’ailleurs révélé que des contacts avaient eu lieu entre les deux parties, alors que Luis Enrique et Luis Campos ont suivi de près et apprécié les progrès réalisé par le phénomène de l’AS Monaco cette saison.

Le PSG bougera pour Akliouche, mais en fin de saison De son côté, Maghnes Akliouche a donné sa priorité à une signature en faveur du PSG cet été. Et pour cause, comme le révèle Onze Mondial ce jeudi, le joueur né en 2002 rêve de pouvoir jouer pour Paris. Cependant, le média indique également qu’en raison d’une fin de saison intense sur le plan sportif, le PSG a décidé de geler ses plans au niveau du mercato estival. Ainsi, si la signature de Maghnes Akliouche à Paris n’est pas du tout remise en cause, le dossier ne devrait pas connaître d’avancées significatives avant la fin de cet exercice 2025-2026.