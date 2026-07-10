Transfert de Julian Alvarez : Le FC Barcelone active un plan B qui relance le mercato du PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG promet d’être mouvementé au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant et a ainsi coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur sa liste. Seulement, les dirigeants parisiens pourraient bien être rejoints par le FC Barcelone sur ce dossier.

Le PSG voit son mercato s’animer en ce moment. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale a prévu de recruter un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens auraient ainsi coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur leur liste. Le crack de 20 a marqué les esprits en Premier League cette saison avec Bournemouth. Seulement, les Rouge-et-Bleu pourraient rapidement se retrouver confrontés à la concurrence d’un cador européen pour l’international Espoirs français.

Le FC Barcelone s'intéresse à Eli Junior Kroupi D’après les informations de SPORT, le FC Barcelone se serait mis à suivre Eli Junior Kroupi sur le mercato. Compte tenu des complications dans le dossier Julian Alvarez, notamment à cause de l’Atlético de Madrid, les Blaugrana exploreraient quelques pistes sur le marché des transferts dont celle menant au joueur de Bournemouth. Le PSG devrait donc être amené à composer avec la concurrence du club culé sur ce dossier, en plus de celle de Tottenham.