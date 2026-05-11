Transfert de Greenwood : «De nombreux clubs le surveillent», le scoop balancé par une légende de l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une fin de saison compliqué dans un climat très pesant à l’OM, Mason Greenwood pourrait quitter Marseille cet été. Si certains observateurs estiment qu’il sera compliqué pour l’Anglais de trouver un point de chute, ce n’est clairement pas le cas de la légende du club phocéen Chris Waddle.

De quoi sera fait l’avenir de Mason Greenwood ? Arrivant sur la fin de sa deuxième saison à l’OM, l’ailier anglais n’a jamais semblé aussi proche d’un départ. Alors qu’une véritable fracture existerait aujourd’hui entre le numéro 10 marseillais et le reste du groupe, l’OM songerait de plus en plus à s’en séparer lors du prochain mercato estival. Cependant, entre ses affaires extra-sportives et son attitude parfois désinvolte sur le terrain, Mason Greenwood risque de rencontrer des difficultés concernant son nouveau club. Mais ce constat, Chris Waddle ne le partage pas du tout.

« Greenwood n’aurait aucun mal à trouver preneur » « Je sais ce que c’est. Ils sont très exigeants. Ils veulent du spectacle. Ils attendent beaucoup de leurs joueurs et estiment qu’ils doivent toujours être en tête du championnat. Depuis son arrivée, il a été performant, régulier et il continue de marquer, qu’il s’agisse de penalties ou d’autres occasions. De nombreux clubs surveillent donc sa progression. S’il venait à quitter Marseille, Greenwood n’aurait aucun mal à trouver preneur », a ainsi confié la légende de l’OM à GOAL concernant la situation de Greenwood.