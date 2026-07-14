Transfert d’Ayyoub Bouaddi : Le PSG prend une décision radicale sur le mercato !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Le club de la capitale s’est mis en quête de renforts pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui d’Ayyoub Bouaddi. Les dirigeants parisiens auraient toutefois pris une décision radicale pour son recrutement, ce qui devrait impacter le dossier de l’international marocain.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et il commence à y avoir du mouvement du côté du club de la capitale. Les dirigeants parisiens souhaitent régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs pistes ont ainsi été activées dans cette optique. Le nom d’Ayyoub Bouaddi a notamment été évoqué. Mais finalement, les pensionnaires de la Ligue 1 ont pris une décision radicale pour leur recrutement.

Le PSG ne veut pas recruter au milieu de terrain D’après les informations de RMC Sport, le PSG aurait décidé de ne pas recruter au milieu de terrain après avoir scellé la prolongation de Senny Mayulu. Alors que Fabian Ruiz devrait étendre son engagement, Ayyoub Bouaddi n’aurait jamais été une piste concrète même si son profil est apprécié des dirigeants parisiens. L’international marocain semble plutôt prendre la direction de la Premier League, où plusieurs clubs le convoiteraient.