Transfert au PSG : Un joueur de l'équipe de France confirme en pleine Coupe du monde !

Lucas Digne au PSG, c'est quasiment fait selon Fabrice Hawkins. Le journaliste de RMC Sport profitait de son passage à l'After Foot lundi soir afin d'affirmer que le latéral gauche de l'équipe de France allait quitter Aston Villa pour s'engager au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Une annonce a même été faite par le principal concerné à ses coéquipiers tricolores aux Etats-Unis.
Voilà un feuilleton qui s'est bouclé à la vitesse de l'éclair. En l'espace de quelques heures seulement, tout s'est accéléré de façon à ce que Lucas Digne redevienne un joueur du Paris Saint-Germain 10 ans après son départ. Lundi, The Daily Mail allumait la mèche pendant la matinée avant que Foot Mercato, le journaliste Fabrizio Romano, L'Equipe et RMC Sport s'alignent sur cette rumeur qui n'en était déjà plus une. Le latéral gauche de l'équipe de France, sous contrat à Aston Villa jusqu'en juin 2028, a été la cible de chambrage dans le vestiaire.
«Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse»
« Lucas Digne au PSG, on ne peut pas dire que c'est à 100% fait, mais il va signer au Paris Saint-Germain. Il s'est d'ailleurs fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire de l'équipe de France commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG. Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse », a confié Fabrice Hawkins lors de son passage à l'After Foot lundi soir à la veille de la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne.
«Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans»
Le journaliste de RMC Sport a par ailleurs assuré que Lucas Digne avait officialisé son accord avec le PSG devant ses coéquipiers des Bleus. « Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu'à lever la clause à moins de 10M€ une fois qu'il sera libre après la Coupe du monde. (...) Lucas Digne accepte d'être la doublure de Nuno Mendes pour deux raisons : il choisit ce projet là qui sied à merveille à sa famille, ça va être un cadre familial très parisien et dans sa famille, ils adorent la capitale. Il a même des enfants fans du Paris Saint-Germain. Tout le monde est content que papa signe. Il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais il ne sera pas malheureux et il n'y a qu'une ville qui s'appelle Paris dans le monde ». L'issue de cette opération ne fait plus aucun doute.