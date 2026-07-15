Transfert au PSG : Un joueur de l'équipe de France confirme en pleine Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Digne au PSG, c'est quasiment fait selon Fabrice Hawkins. Le journaliste de RMC Sport profitait de son passage à l'After Foot lundi soir afin d'affirmer que le latéral gauche de l'équipe de France allait quitter Aston Villa pour s'engager au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Une annonce a même été faite par le principal concerné à ses coéquipiers tricolores aux Etats-Unis.

Voilà un feuilleton qui s'est bouclé à la vitesse de l'éclair. En l'espace de quelques heures seulement, tout s'est accéléré de façon à ce que Lucas Digne redevienne un joueur du Paris Saint-Germain 10 ans après son départ. Lundi, The Daily Mail allumait la mèche pendant la matinée avant que Foot Mercato, le journaliste Fabrizio Romano, L'Equipe et RMC Sport s'alignent sur cette rumeur qui n'en était déjà plus une. Le latéral gauche de l'équipe de France, sous contrat à Aston Villa jusqu'en juin 2028, a été la cible de chambrage dans le vestiaire.

«Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse» « Lucas Digne au PSG, on ne peut pas dire que c'est à 100% fait, mais il va signer au Paris Saint-Germain. Il s'est d'ailleurs fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire de l'équipe de France commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG. Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse », a confié Fabrice Hawkins lors de son passage à l'After Foot lundi soir à la veille de la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Espagne.