Transfert au PSG : La décision qui va tout relancer pour Julian Alvarez ?

Pierrick Levallet

Le mercato est plutôt mouvementé du côté du PSG en ce moment. Le club de la capitale cherche à mettre la main sur un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos et a ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres. Ce dossier pourrait d’ailleurs provoquer un effet domino et ainsi relancer le transfert de Julian Alvarez.

Le PSG avait prévu un mercato mouvementé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’animer du côté des Rouge-et-Bleu. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Le nom d’Eli Junior Kroupi a plusieurs fois été évoqué. Mais finalement, les doubles champions d’Europe en titre se seraient tournés vers Ferran Torres. Et le dossier de l’international espagnol pourrait provoquer un effet domino avec... Julian Alvarez !

Le transfert de Julian Alvarez relancé par celui de Ferran Torres ? Comme le rapporte SPORT, le FC Barcelone aurait conscience du besoin de se renforcer au poste de numéro 9, surtout après le départ de Robert Lewandowski au Chicago Fire en MLS. La priorité du Barça serait Julian Alvarez. Mais avant de pouvoir accélérer pour le joueur de l’Atlético de Madrid, le club culé doit d’abord savoir si Ferran Torres va s’en aller ou non. La décision du joueur de 26 ans serait ainsi vivement attendue en Catalogne.