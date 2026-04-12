Transfert au PSG - Cette star était prête à tout : «Je voulais partir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à recruter de grandes stars depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a parfois été contraint d'essuyer certains échecs sur le marché des transferts. Ce fut notamment le cas en 2012, peu de temps après le début de l'ère QSI, alors que le PSG avait pourtant mis le paquet pour signer un gros buteur brésilien qui souhaitait d'ailleurs tout plaquer pour venir au Parc des Princes.

Les faits remontent au mois de janvier 2012, soit six mois seulement après le rachat du club par le Qatar : le PSG souhaitait lancer son grand projet en attirant des stars confirmées au sein de son effectif, et Leonardo (le directeur sportif de l'époque) activait son important réseau en Serie A. Durant ce mercato d'hiver, le PSG était déterminé à recruter une grande star de l'époque en provenance du Milan AC. Un nom ronflant de la sélection brésilienne qui avait le profil pour faire briller le PSG : Alexandre Pato.

Mercato - PSG : Il négocie un appartement bien placé avant de signer son contrat ! https://t.co/BAfRvkggKX — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Je voulais y aller au PSG ! » Alors que tout semblait ficelé avec le PSG, Alexandre Pato n'a finalement jamais signé dans la capitale. Interrogé par The Players’ Tribune en 2022, l'ancien buteur brésilien livrait les coulisses de ce feuilleton : « Vous vous souvenez de l’histoire du PSG ? Galliani (vice-président de l’AC Milan, ndlr) était en Angleterre pour récupérer Carlos Tévez, et le PSG m’a fait une offre incroyable. Je voulais partir – Carlo Ancelotti était là (au PSG) – mais Silvio (Berlusconi) m’a dit de rester. J’étais blessé, alors les fans ont dit : "Ooohh, Pato ne voulait pas partir ! Avec Carlos Tévez, on serait champions !" La presse est devenue folle. Moi, j’étais comme ça : "Quoi ? Je voulais y aller (au PSG)!" Je n’ai pas joué la Coupe du monde 2010 », confie Alexandre Pato, qui avait donc été bloqué par le Milan AC alors qu'il était déterminé à signer au PSG.