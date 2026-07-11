Transfert à l’OM : Un «très gros dossier» est annoncé sur La Chaîne L’Equipe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison très difficile, l'OM va devoir rebâtir un nouvel effectif pour préparer le nouvel exercice. Le club de la cité phocéenne n'a pas réussi à accomplir ses objectifs et tout pourrait changer à tous les postes, y compris celui de gardien. Geronimo Rulli arrive à la fin de son contrat en juin 2027 et il pourrait faire ses valises prochainement. De quoi se lancer dans un nouveau chantier à Marseille.

Après avoir connu des galères sur le plan sportif, l'OM doit maintenant réussir à retrouver une stabilité financière. Le club doit absolument vendre en urgence plusieurs joueurs et c'est pour cela que l'effectif pourrait être totalement changé. Selon Jérôme Alonzo, Geronimo Rulli pourrait ne pas faire exception, ce qui force l'OM à se lancer dans un nouveau gros dossier.

L'OM prêt à se lancer dans un nouveau chantier ? Gardien de l'OM depuis 2024, Geronimo Rulli a 34 ans et pourrait faire partie des joueurs sur le départ cet été. L'Argentin suscite l'intérêt sur le mercato visiblement et comme l'OM a besoin de vendre, un départ serait plutôt une bonne nouvelle. Mais cela forcerait les dirigeants à devoir impérativement trouver une nouvelle solution. « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant deux ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a faits. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier » déclare Jérôme Alonzo dans L'Equipe de Greg.