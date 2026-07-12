Transfert à 50M€ : Accord confirmé, le PSG tient déjà son nouvel attaquant ?

Si la Coupe du monde 2026 occupe tous les esprits pour le moment, le PSG est en pleine période de mercato estival et analyse tous les dossiers possibles. Le club devrait se montrer plus actif que l'année dernière et parmi les noms évoqués, celui de Ferran Torres résonne un peu plus fort ces dernières heures. L'avant-centre du FC Barcelone est prêt à rejoindre Paris et un accord a été trouvé.
Ces derniers jours, le mercato a vu des rumeurs autour de Ferran Torres au PSG s'intensifier. L'Espagnol, actuellement présent avec la Roja lors de la Coupe du monde, est sous contrat jusqu'en 2027 au FC Barcelone et il fait visiblement partie des cibles du PSG cet été. L'opération pourrait se conclure rapidement puisqu'un accord vient d'être confirmé. Le PSG sait à quoi s'attendre.
Ferran Torres bientôt au PSG ?
Après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG attend du monde pour le remplacer. L'avant-centre espagnol Ferran Torres semble être la piste privilégiée puisque d'après Nicolo Schira, un accord de principe pour un contrat allant jusqu'en 2031 vient d'être trouvé entre le club de la capitale et le joueur espagnol. Le FC Barcelone attend la première offre officielle du PSG mais ils savent qu'il faudra débourser 50M€ a priori.
50M€ pour Ferran Torres
Présent au FC Barcelone depuis 2022, Ferran Torres est actuellement estimé à 50M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt. C'est également la somme évoquée par SPORT pour le recrutement du joueur par le PSG. Le club français aurait l'avantage dans ce dossier puisque malgré les convoitises de deux clubs anglais, Ferran Torres aurait déjà choisi Paris. Reste à savoir comment ce dossier va se conclure puisque l'Espagnol est concentré sur la fin du Mondial avec cette confrontation face à la France mardi où il fera face à quelques joueurs qui pourraient être ses futurs coéquipiers au PSG.