Transfert à 50M€ : Accord confirmé, le PSG tient déjà son nouvel attaquant ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si la Coupe du monde 2026 occupe tous les esprits pour le moment, le PSG est en pleine période de mercato estival et analyse tous les dossiers possibles. Le club devrait se montrer plus actif que l'année dernière et parmi les noms évoqués, celui de Ferran Torres résonne un peu plus fort ces dernières heures. L'avant-centre du FC Barcelone est prêt à rejoindre Paris et un accord a été trouvé.

Ces derniers jours, le mercato a vu des rumeurs autour de Ferran Torres au PSG s'intensifier. L'Espagnol, actuellement présent avec la Roja lors de la Coupe du monde, est sous contrat jusqu'en 2027 au FC Barcelone et il fait visiblement partie des cibles du PSG cet été. L'opération pourrait se conclure rapidement puisqu'un accord vient d'être confirmé. Le PSG sait à quoi s'attendre.

Ferran Torres bientôt au PSG ? Après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG attend du monde pour le remplacer. L'avant-centre espagnol Ferran Torres semble être la piste privilégiée puisque d'après Nicolo Schira, un accord de principe pour un contrat allant jusqu'en 2031 vient d'être trouvé entre le club de la capitale et le joueur espagnol. Le FC Barcelone attend la première offre officielle du PSG mais ils savent qu'il faudra débourser 50M€ a priori.