Transfert à 37M€ : Rayan Cherki ou Igor Paixao ? L'OM prend une balle perdue sur Canal+ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a cassé sa tirelire en mettant 35M€ sur la table, bonus compris, pour convaincre le Feyenoord de lui vendre Igor Paixao pendant le dernier mercato estival. A quelques millions d'euros près, Manchester City menait pour sa part à bien l'opération Rayan Cherki. De quoi inspirer une note d'humour sur le plateau du Canal Football Club après le but de Cherki contre Arsenal dimanche (2-1).

A la dernière intersaison, Manchester City a frappé très fort. Pour « seulement » 37M€, l'équipe de Pep Guardiola a mis la main sur Rayan Cherki. La jeune pépite de l'OL qui pouvait par moments se montrer irrégulière s'est transformée sous les ordres de Pep Guardiola. Lui qui n'aime pas parler des statistiques de son propre aveu, a tout de même inscrit son 10ème but de la saison face à Arsenal dimanche (2-1).

"J'adore jouer avec Rayan Cherki, ON A FAIT UNE TRÈS BONNE AFFAIRE AVEC LYON !" 😅



Erling Haaland est un fan de Rayan Cherki 🤩#MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/m5L5RbJbG1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 19, 2026

«On a fait une très bonne affaire avec Lyon, on est très chanceux» Après la victoire des Skyblues face aux Gunners, Erling Braut Haaland s'enflammait au micro de Canal+ sur sa chance de pouvoir évoluer aux côtés de Rayan Cherki à Manchester City. « Rayan on l'a vu dès qu'il est arrivé au club. Il n'a pas joué tous les matchs cette saison, mais il a toujours montré de la qualité. J'adore l'avoir avec moi, on a fait une très bonne affaire avec Lyon, on est très chanceux, je suis heureux de jouer avec lui. Il a quelque chose de très spécial qui est compliqué à comprendre, ce flair ».