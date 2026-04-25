Transfert à 100M€ : La mauvaise nouvelle pour le PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait frapper un gros coup sur le marché des transferts en renforçant son attaque avec l’un des meilleurs jeunes du moment. Le club de la capitale en pincerait pour Yan Diomande, qui pourrait quitter le RB Leipzig contre un chèque de 100M€. Mais aux dernières nouvelles, l’international ivoirien pourrait aussi prolonger du côté de la formation allemande.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG commence déjà à avancer ses pions. Apporter des nouveaux joueurs de qualité au club de la capitale n’est pas facile, mais Luis Campos aurait trouvé la perle rare. En effet, le conseiller football parisien serait séduit par Yan Diomande, qui impressionne du côté du RB Leipzig. Le profil de l’international ivoirien (19 ans) plairait également à Luis Enrique.

Kvaratskhelia : Les coulisses de son transfert au PSG révélées sur La Chaine L’Equipe https://t.co/aU6968PHrC — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

Diomande pourrait prolonger au RB Leipzig Sachant que son joueur est courtisé par de nombreuses formations européennes, le RB Leipzig serait déterminé à toucher le jackpot en cas de vente et aurait donc fixé son prix à 100M€. Une somme conséquente qui pourrait freiner certains prétendants. D’après Talksport, en plus du PSG, Liverpool serait aussi sur les rangs, mais les deux équipes pourraient ne pas réussir à mettre la main sur l’attaquant ivoirien pour une raison autre que financière. En effet, la possibilité que le joueur de 19 ans prolonge son contrat et reste une année de plus en Allemagne n’est pas du tout à exclure.