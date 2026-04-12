«Traitrise à la patrie» : Ce choix de Didier Deschamps pour son avenir le ferait craquer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la tête de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à quitter ce poste. En effet le sélectionneur va disputer la dernière grande compétition sur le banc des Bleus lors du Mondial 2026 avant de probablement laisser sa place à Zinédine Zidane. S'il n'a pas apporté plus de précisions, il a déjà révélé qu'il ne comptait pas forcément s'arrêter là. Plusieurs options s'offrent à lui mais certaines ne conviennent pas à tout le monde...

Avec un palmarès exceptionnel, Didier Deschamps a prouvé son talent ces dernières années en menant bien souvent l'Equipe de France vers la victoire. L'ancien champion du monde s'apprête à quitter les Bleus et forcément, les sollicitations pourraient être très nombreuses dans les mois à venir. Alors que plusieurs options ont déjà été évoquées, Christophe Cessieux estime que le voir entraîner une sélection voisine le dérangerait...

Il annonce en direct le nom du «seul le club» qui va faire changer d'avis Didier Deschamps ! https://t.co/sQGDbcoHQn — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Deschamps prêt à trahir la France ? Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps va abandonner son poste au profit de Zinédine Zidane si tout se passe bien. En évoquant brièvement son avenir, on comprend qu'il pourrait prendre en main d'autres équipes. La perspective de le voir sélectionneur de l'Italie a ainsi émergé et pour Christophe Cessieux, ce scénario serait difficile à accepter. « Ce serait considéré comme une traitrise à la patrie. T’entraînes la France, d’un seul coup tu pars entraîner l’Italie. Autant quand tu pars d’un club pour un autre, mais d’une sélection à une autre… » réagit-il dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.