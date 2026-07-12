Tottenham plutôt que le PSG ? Le transfert d'Eli Junior Kroupi est relancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Eli Junior Kroupi, il semblerait que le mariage soit finalement plus difficile que prévu. Alors qu'il était question d'une arrivée probable du jeune buteur français de 20 ans de Bournemouth, sa volonté première serait désormais de troquer la tunique des Cherries pour celle des Spurs de Tottenham...

Un but marqué pour chaque million dépensé. Cette saison, sa première en Premier League, Eli Junior Kroupi (20 ans) a inscrit 13 buts pour Bournemouth. Un investissement de 13M€ qui s'est avéré payant pour les Cherries. Et avant même que Gonçalo Ramos prenne la décision de quitter le PSG pour l'AC Milan, il était déjà question d'un recrutement au poste d'avant-centre au PSG.

Walid Acherchour milite pour la signature d'Eli Junior Kroupi au PSG Début juin, le journaliste Walid Acherchour tenait le discours suivant sur les ondes de RMC pour l'After Foot. « Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système ».