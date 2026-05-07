«T’es un minable, dégage» : Dugarry veut voir partir ce joueur de l’OM au plus vite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM traverse une période très compliquée sur le plan sportif, et les consultants se lâchent à ce sujet à l'image de Christophe Dugarry. Le champion du Monde 98 a notamment pris en grippe Mason Greenwood, l'attaquant anglais de l'OM, et souhaite le voir partir au plus vite afin que le vestiaire marseillais soit plus sain.

La crise sportive que traverse actuellement l'OM fait couler beaucoup d'encre, et chacun y va de ses critiques en désignant les principaux responsables de cette situation très complexe. Au micro de l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport, Christophe Dugarry n'a pas dérogé à la règle, d'autant qu'il a lui-même porté les couleurs de l'OM durant sa carrière de joueur (1997-2000). Et l'ancien attaquant de l'équipe de France s'est lâché au sujet de Mason Greenwood dont il réclame le départ de l'OM au plus vite.

« J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec » Selon Dugarry, Greenwood a totalement décroché en cette fin de saison avec l'OM, et il ne digère pas l'attitude de l'attaquant marseillais : « J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matchs sont aussi importants, il te renvoie ça à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec », explique-t-il, faisant notamment référence aux violences conjugales pour lesquelles Mason Greenwood avait été condamné avant de signer à l'OM en 2024.