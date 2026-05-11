Steve Mandanda a recalé le RC Lens pour un transfert : Il dévoile enfin les raisons du refus !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Libre de tout contrat l’année dernière après que le Stade Rennais ait décidé de ne pas le conserver, Steve Mandanda a officialisé sa retraite sportive au mois de septembre, malgré plusieurs sollicitations, notamment de la part du RC Lens. Un choix sur lequel est revenue la légende l’OM à l’occasion de la sortie de son livre, dans lequel il retrace la période difficile qu’il a vécue à la fin de sa carrière.

Légende de l’OM, dont il est le joueur le plus capé, et champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Steve Mandanda officialisait la fin de sa carrière au mois de septembre dernier. Cela faisait plusieurs mois que son contrat avec le Stade Rennais était arrivé à son terme et l’ancien gardien âgé de 41 ans a pris le temps avant d'arrêter son choix, lui qui a vécu une période difficile après avoir raccroché les crampons. Des moments compliqués qu’il a décidé de raconter dans un livre, « Les jours d’après », à paraître le 13 mai aux éditions Flammarion.

« Je pensais pouvoir continuer à Rennes » « La santé mentale est un sujet important mais ce qui est sûr, c’est que je n’étais pas bien, je ne voulais voir personne. J’avais vu une interview de Samuel Umtiti sur ce thème et il avait ressenti le même manque. J’ai eu une sensation de honte sur la fin de ma carrière car je n’ai pas terminé comme je l’espérais. Il y a eu de la colère car je pensais pouvoir continuer à Rennes. Un an après, je me mets à la place du président et je comprends sa décision. Mais comme j’étais directement concerné, on a tendance à regarder son nombril et c’était difficile à digérer. J’ai eu beaucoup de variations d’humeur tout au long du livre. Je me remets très souvent en question. Cela permet de ne pas te prendre pour un autre mais cela te pollue aussi beaucoup l’esprit », a confié Steve Mandanda auprès du Parisien.