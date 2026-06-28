«Si Greenwood reste à l’OM, je suis content» : Une grosse surprise est annoncée sur RMC ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Mason Greenwood est toujours sous contrat avec l'OM qui n'a pas trouvé s'accord avec l'AS Roma ou Fenerbahçe pour un transfert, Eric Di Meco se met à imaginer la possibilité de voir l'ailier anglais rester à Marseille la saison prochaine.

Compte tenu de ses finances dans le rouge, l'OM est contraint de vendre cet été, et Mason Greenwood a ainsi été placé comme l'un des dossiers prioritaires compte tenu du fait qu'il possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif. C'est ainsi que l'AS Roma et Fenerbahçe se sont positionnés pour le recruter, sans toutefois répondre aux attentes de l'OM qui espère recevoir une offre avoisinant les 50M€. La situation semble donc dans une impasse à tel point qu'Eric Di Meco s'imagine même voir Mason Greenwood rester.

Di Meco imagine Greenwood rester à l'OM « L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc », confie-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.