«Si Greenwood reste à l’OM, je suis content» : Une grosse surprise est annoncée sur RMC ?

Alors que Mason Greenwood est toujours sous contrat avec l'OM qui n'a pas trouvé s'accord avec l'AS Roma ou Fenerbahçe pour un transfert, Eric Di Meco se met à imaginer la possibilité de voir l'ailier anglais rester à Marseille la saison prochaine.
Compte tenu de ses finances dans le rouge, l'OM est contraint de vendre cet été, et Mason Greenwood a ainsi été placé comme l'un des dossiers prioritaires compte tenu du fait qu'il possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif. C'est ainsi que l'AS Roma et Fenerbahçe se sont positionnés pour le recruter, sans toutefois répondre aux attentes de l'OM qui espère recevoir une offre avoisinant les 50M€. La situation semble donc dans une impasse à tel point qu'Eric Di Meco s'imagine même voir Mason Greenwood rester.
Di Meco imagine Greenwood rester à l'OM
« L'OM va rentrer dans une année, avec la Ligue Europa, où avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Même s'il n'est pas un joueur du top 8 ou du top 16 européen, c'est quand même un attaquant qui a un truc », confie-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.
«Si Greenwood est là, je suis content !»
« C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le brader. Le gros problème, c'est que comme tout le monde sait qu'on a besoin d'argent, eh bien les mecs vont te proposer des cacahuètes, bien sur. Mais je pense qu'il ne faut pas le brader. Malgré tout, dans la saison qui arrive pour l'OM, Greenwood, il va encore te faire des différences. Je ne te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes, si on avait un effectif pour sortir de la poule de Ligue des Champions. Je pense qu'il a une limite sur le très haut niveau, mais pour l'OM de la saison prochaine, si Greenwood est là, je suis content ! », ajoute Éric Di Meco.