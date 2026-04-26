Real Madrid - «Je vends Vinicius» : Le mercato idéal est proposé dans L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a vu Rodri le devance pour le Ballon d'Or, Vinicius Junior n'est que l'ombre de lui-même. A tel point que pour Nabil Djellit, le Real Madrid doit désormais vendre son ailier brésilien. Et le journaliste propose même une solution pour le remplacer.

Leader technique du Real Madrid après le départ de Karim Benzema, Vinicius Junior a finalement vu Kylian Mbappé débarquer en 2024. Et si leur duo pouvait être alléchant sur le papier, dans la réalité, cela ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait pu le penser. A tel point que l'avenir de l'ailier brésilien à court terme interroge, d'autant plus que son contrat s'achève en juin 2027. Par conséquent, le journaliste de France Football Nabil Djellit est persuadé que le Real Madrid doit vendre Vinicius Junior.

Vinicius Junior's Real Madrid contract runs out at the end of next season.



The club and the player find themselves in a standoff - @MarioCortegana explains the latest ⤵️



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Djellit veut que le Real vende Vinicius « Je ne veux pas me prendre pour un directeur sportif et donner des conseils à Florentino Pérez, mais, je vends Vinicius, je prends l'argent, je remets Mbappé à gauche et je vais chercher un attaquant pivotgang à la Osimhen, ou un profil similaire, je prends des milieux de terrain costauds, et je joue en 4-2-3-1 avec Mbppé libre. Je le sors du poste de numéro 9 et je mets un point de fixation comme Osimhen, ça c'est ce qu'il faut faire ! », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.