PSG/OM : La bagarre à l’étranger avec Luis Enrique de Roberto De Zerbi !

Aujourd’hui, Luis Enrique et Roberto De Zerbi sont les entraîneurs respectifs du PSG et de l’OM. Mais cela va-t-il rester ainsi encore longtemps ? En ce moment, l’Espagnol et l’Italien sont au coeur de différentes rumeurs concernant un possible départ en fin de saison. Et voilà que les deux pourraient bien se battre pour un même poste : le banc de Manchester United.

Luis Enrique et Roberto De Zerbi seront-ils encore au PSG et à l’OM la saison prochaine ? S’ils n’arrivent pas au terme de leur contrat, un départ fait pourtant beaucoup parler dernièrement. Les deux techniciens auraient notamment la cote de l’autre côté de la Manche. Ils pourraient prendre la direction de l’Angleterre, mais voilà qu’entre Luis Enrique et Roberto De Zerbi, il n’y a qu’une place sur le banc de Manchester United.

« Quelqu'un qui fasse partie de l'élite mondiale des entraîneurs » Une fois l’intérim de Michael Carrick terminé, Manchester United cherchera un entraîneur de renom pour la saison prochaine. C’est ainsi que le journaliste de Sky Sports, Rob Dorsett a fait savoir : « Manchester United a tiré une leçon de ses nominations précédentes, celles de Ruben Amorim et d'Erik ten Hag : il leur faut quelqu'un qui fasse partie de l'élite mondiale des entraîneurs, un grand nom qui possède la personnalité nécessaire pour gérer la taille d'un club comme Manchester United et les défis uniques qu'il représente ».