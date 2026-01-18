PSG - Transfert de rêve : Luis Campos valide un énorme coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pas forcément attendu au tournant sur ce mercato hivernal, le PSG s’apprête néanmoins à boucler un gros coup avec l’arrivée du jeune talent Dro Fernandez. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain du FC Barcelone représente un gros coup pour Paris, alors que le déclenchement de sa clause libératoire a été totalement validé par Luis Campos.

Le PSG va finalement montrer les crocs sur cette période de mercato hivernal. Comme révélé par de nombreux médias ce vendredi, le club parisien est en train de finaliser l’arrivée de Dro Fernandez, jeune talent de 18 ans qui évolue au FC Barcelone. Le PSG va déclencher la clause libératoire de 6M€ dont dispose le joueur né en 2008.

Luis Enrique a validé le coup Un transfert totalement validé par Luis Enrique. Le coach espagnol dispose du même agent que Dro, à savoir Ivan de la Pena, qui a facilité les contacts entre les différentes parties. Le jeune joueur du Barça lui, a été totalement conquis par le projet du PSG, qui lui a été présenté par Luis Enrique en personne.